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Польша и Прибалтика объединят свои укрепления на границе в РФ и Белоруссией

Польша и Прибалтика объединят свои укрепления на границе в РФ и Белоруссией - 23.05.2024, ПРАЙМ

Польша и Прибалтика объединят свои укрепления на границе в РФ и Белоруссией

Эстония, Латвия, Литва и Польша обсудят объединение оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией, заявил замглавы польского Минобороны Цезарий... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T15:05+0300

2024-05-23T15:05+0300

2024-05-23T15:06+0300

польша

прибалтика

россия

белоруссия

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Эстония, Латвия, Литва и Польша обсудят объединение оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией, заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.23 мая, в четверг, в Литве проходит заседание министров обороны стран НАТО.Томчик рассказал, что Польша связалась со странами Прибалтики, чтобы обсудить вопрос строительства Балтийской линии обороны."Мы хотим построить "Восточный щит", то есть национальную программу сдерживания и обороны, чтобы восточная граница, а также северная граница с Калининградом были должным образом защищены. Мы хотим обменяться этим опытом и хотим, чтобы это (укрепления – ред.) было единое целое", - сказал он.Польский министр пояснил, что Балтийская линия обороны должна быть связана с "Восточным щитом".

https://1prime.ru/20240522/mir-848412810.html

польша

белоруссия

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польша, прибалтика, россия, белоруссия