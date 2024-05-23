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Польша и Прибалтика объединят свои укрепления на границе в РФ и Белоруссией - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Польша и Прибалтика объединят свои укрепления на границе в РФ и Белоруссией
Польша и Прибалтика объединят свои укрепления на границе в РФ и Белоруссией - 23.05.2024, ПРАЙМ
Польша и Прибалтика объединят свои укрепления на границе в РФ и Белоруссией
Эстония, Латвия, Литва и Польша обсудят объединение оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией, заявил замглавы польского Минобороны Цезарий... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:05+0300
2024-05-23T15:06+0300
польша
прибалтика
россия
белоруссия
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Эстония, Латвия, Литва и Польша обсудят объединение оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией, заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.23 мая, в четверг, в Литве проходит заседание министров обороны стран НАТО.Томчик рассказал, что Польша связалась со странами Прибалтики, чтобы обсудить вопрос строительства Балтийской линии обороны."Мы хотим построить "Восточный щит", то есть национальную программу сдерживания и обороны, чтобы восточная граница, а также северная граница с Калининградом были должным образом защищены. Мы хотим обменяться этим опытом и хотим, чтобы это (укрепления – ред.) было единое целое", - сказал он.Польский министр пояснил, что Балтийская линия обороны должна быть связана с "Восточным щитом".
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польша, прибалтика, россия, белоруссия
ПОЛЬША, ПРИБАЛТИКА, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
15:05 23.05.2024 (обновлено: 15:06 23.05.2024)
 
Польша и Прибалтика объединят свои укрепления на границе в РФ и Белоруссией

Томчик: Польша и страны Балтии объединят свои укрепления на границе с РФ и Белоруссией

© Unsplash/Komarov EgorВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Эстония, Латвия, Литва и Польша обсудят объединение оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией, заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
23 мая, в четверг, в Литве проходит заседание министров обороны стран НАТО.
Томчик рассказал, что Польша связалась со странами Прибалтики, чтобы обсудить вопрос строительства Балтийской линии обороны.
"Мы хотим построить "Восточный щит", то есть национальную программу сдерживания и обороны, чтобы восточная граница, а также северная граница с Калининградом были должным образом защищены. Мы хотим обменяться этим опытом и хотим, чтобы это (укрепления – ред.) было единое целое", - сказал он.
Польский министр пояснил, что Балтийская линия обороны должна быть связана с "Восточным щитом".
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