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Следствие просит перевести генерала Попова под домашний арест - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Следствие просит перевести генерала Попова под домашний арест
Следствие просит перевести генерала Попова под домашний арест - 23.05.2024, ПРАЙМ
Следствие просит перевести генерала Попова под домашний арест
Следствие просит перевести бывшего командующего 58-й армией российских Вооруженных сил генерала Ивана Попова, который проходит по делу о мошенничестве, под... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T16:55+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Следствие просит перевести бывшего командующего 58-й армией российских Вооруженных сил генерала Ивана Попова, который проходит по делу о мошенничестве, под домашний арест, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Об аресте Попова ранее сообщал 235-й гарнизонный военный суд. Как отметила Петренко, речь идет об изменении меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую - домашний арест.Она пояснила, что это решение принято "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".По данным следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на сумму 130 миллионов рублей. Более 1700 тонн изделий металлопроката были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
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минобороны рф, коррупция
Минобороны РФ, коррупция
16:55 23.05.2024 (обновлено: 16:56 23.05.2024)
 
Следствие просит перевести генерала Попова под домашний арест

СК просит перевести экс-командующего 58-й армией ВС Попова под домашний арест

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Следствие просит перевести бывшего командующего 58-й армией российских Вооруженных сил генерала Ивана Попова, который проходит по делу о мошенничестве, под домашний арест, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Об аресте Попова ранее сообщал 235-й гарнизонный военный суд. Как отметила Петренко, речь идет об изменении меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую - домашний арест.
Она пояснила, что это решение принято "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".
По данным следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на сумму 130 миллионов рублей. Более 1700 тонн изделий металлопроката были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
Юрий Кузнецов - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
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