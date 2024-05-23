https://1prime.ru/20240523/popov-848452891.html

Следствие просит перевести генерала Попова под домашний арест

Следствие просит перевести генерала Попова под домашний арест - 23.05.2024, ПРАЙМ

Следствие просит перевести генерала Попова под домашний арест

Следствие просит перевести бывшего командующего 58-й армией российских Вооруженных сил генерала Ивана Попова, который проходит по делу о мошенничестве, под... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T16:55+0300

2024-05-23T16:55+0300

2024-05-23T16:56+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Следствие просит перевести бывшего командующего 58-й армией российских Вооруженных сил генерала Ивана Попова, который проходит по делу о мошенничестве, под домашний арест, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Об аресте Попова ранее сообщал 235-й гарнизонный военный суд. Как отметила Петренко, речь идет об изменении меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую - домашний арест.Она пояснила, что это решение принято "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".По данным следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на сумму 130 миллионов рублей. Более 1700 тонн изделий металлопроката были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

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минобороны рф, коррупция