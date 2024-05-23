https://1prime.ru/20240523/posledniy-zvonok-848424870.html
Раскрыто, в какую сумму россиянам обойдется букет на последний звонок
Раскрыто, в какую сумму россиянам обойдется букет на последний звонок - 23.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, в какую сумму россиянам обойдется букет на последний звонок
Букет на последний звонок обойдется россиянам в среднем в 1,6 тысячи рублей, дороже всего - в Москве, подсчитали для РИА Новости в IT-компании "Эвотор". | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T05:50+0300
2024-05-23T05:50+0300
2024-05-23T05:50+0300
россия
выпускники
букет
https://cdnn.1prime.ru/img/82857/84/828578491_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_92e1dcad5c86c1de58840d752931f5a9.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Букет на последний звонок обойдется россиянам в среднем в 1,6 тысячи рублей, дороже всего - в Москве, подсчитали для РИА Новости в IT-компании "Эвотор". "Букет цветов на последний звонок обойдется в 1582 рубля... Самые дорогие букеты покупают традиционно москвичи, средний чек за покупку цветов составил 2 374 рубля... В Санкт-Петербурге в среднем на цветы тратили 1 858 рублей ", - подсчитали аналитики, проанализировав данные продаж смарт-терминалов компании, которые находятся в магазинах цветов, за период с 1 по 19 мая. При этом средний чек в цветочных магазинах в пределах от 2 до 1,5 тысячи рублей был зафиксирован в Краснодарском крае (1 929 рублей), Иркутской области (1 895 рублей), Татарстане (1 770 рублей), Волгоградской (1 696 рублей), Ростовской (1 650 рублей), Новосибирской (1 644 рубля) областях, а также в Башкортостане (1 617 рублей), Астраханской области (1 602 рубля) и Крыму (1 584 рубля). Также в этих пределах, но чуть меньше тратят на букеты в Тюменской (1 572 рубля), Мурманской (1 521 рубль), Саратовской (1 515 рублей) областях, Красноярском крае (1 512 рублей), Свердловской (1 503 рубля) и Оренбургской областях (1,5 тысячи). При этом средняя стоимость цветов, не превышающая 1,5 тысячи рублей, была зафиксирована в Самарской, Омской, Воронежской, Нижегородской, Калининградской, Челябинской, Архангельской областях, Удмуртии и Пермском крае.
https://1prime.ru/20240307/846038991.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82857/84/828578491_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_390be64ca90d571db3aeecaa823fd08e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выпускники, букет
РОССИЯ, выпускники, букет
Раскрыто, в какую сумму россиянам обойдется букет на последний звонок
"Эвотор": букет на последний звонок обойдется россиянам в среднем в 1,6 тыс руб
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Букет на последний звонок обойдется россиянам в среднем в 1,6 тысячи рублей, дороже всего - в Москве, подсчитали для РИА Новости в IT-компании "Эвотор".
"Букет цветов на последний звонок обойдется в 1582 рубля... Самые дорогие букеты покупают традиционно москвичи, средний чек за покупку цветов составил 2 374 рубля... В Санкт-Петербурге в среднем на цветы тратили 1 858 рублей ", - подсчитали аналитики, проанализировав данные продаж смарт-терминалов компании, которые находятся в магазинах цветов, за период с 1 по 19 мая.
При этом средний чек в цветочных магазинах в пределах от 2 до 1,5 тысячи рублей был зафиксирован в Краснодарском крае (1 929 рублей), Иркутской области (1 895 рублей), Татарстане (1 770 рублей), Волгоградской (1 696 рублей), Ростовской (1 650 рублей), Новосибирской (1 644 рубля) областях, а также в Башкортостане (1 617 рублей), Астраханской области (1 602 рубля) и Крыму (1 584 рубля).
Также в этих пределах, но чуть меньше тратят на букеты в Тюменской (1 572 рубля), Мурманской (1 521 рубль), Саратовской (1 515 рублей) областях, Красноярском крае (1 512 рублей), Свердловской (1 503 рубля) и Оренбургской областях (1,5 тысячи).
При этом средняя стоимость цветов, не превышающая 1,5 тысячи рублей, была зафиксирована в Самарской, Омской, Воронежской, Нижегородской, Калининградской, Челябинской, Архангельской областях, Удмуртии и Пермском крае.
В Роскачестве объяснили, как можно вернуть деньги за увядший букет