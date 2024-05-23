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Очень опасно. Пушков сделал предупреждение США об украинском конфликте

Очень опасно. Пушков сделал предупреждение США об украинском конфликте - 23.05.2024, ПРАЙМ

Очень опасно. Пушков сделал предупреждение США об украинском конфликте

Политика властей США, направленная на все большее вовлечение в украинский конфликт и последовательную эскалацию с расчетом на ее "победу" в этом случае является | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T17:35+0300

2024-05-23T17:35+0300

2024-05-23T17:35+0300

спецоперация на украине

алексей пушков

сша

украина

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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Политика властей США, направленная на все большее вовлечение в украинский конфликт и последовательную эскалацию с расчетом на ее "победу" в этом случае является очень опасной и чреватой многими рисками, предупредил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Он обратил внимание, что в США нарастают призывы со стороны военно-политических экспертных кругов к более агрессивному вовлечению конфликт. В СМИ выходят публикации с призывами предоставить Киеву, чтобы он "победил", еще больше оружия, ракет большей дальности, самолеты, отправить инструкторов. При этом делаются оговорки, что прямого конфликта с Россией нужно избегать.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"На деле теории победы для Украины не существует. В Китае, Бразилии, ЮАР, Египте и ряде других стран это уже поняли", — отметил Пушков, добавив, что по этой причине никто из руководителей ведущих стран Востока и Глобального Юга не поедут на конференцию в Швейцарию, созываемую Западом. "Другие поедут, чтобы принять участие в политическом шоу и не ссориться с американцами, но тоже понимают, что, за пределами пропаганды, конференция не будет иметь никакого практического смысла", — добавил он.Пушков подчеркнул, что создание симулякров "теории победы" очень опасно — США уже ввязывались в войны, например, во Вьетнаме, которые начинались с отправки оружия, затем военных советников, а заканчивались направлением регулярных войск."Отправка военных советников, о которой все настойчивее говорят в Вашингтоне, мало что даст с точки зрения положения дел на фронте, но может стать трамплином или вторым шагом - после отправки вооружений - для посылки воинских контингентов", — подчеркнул сенатор.По его словам, это то, что можно назвать "эскалацией вовлечения", когда каждый шаг по усилению участия к конфликте, не давая результата, закономерно ведет к следующему, который, если следовать порочной логике эскалации, непременно должен дать результат.Пушков пояснил, что это именно то, от чего президент Джон Кеннеди отказался на Кубе и очень не хотел делать во Вьетнаме, но сделал вместо него последующий глава Белого дома Линдон Джонсон. "Разница же в том, что на сей раз западные адепты "победы любой ценой" рискуют неизмеримо больше, чем те, кто принял роковое решение направить сначала инструкторов, потом спецназ, а потом и регулярные войска во Вьетнам", — сделал вывод сенатор.В Европе ранее высказывались на тему возможного участия стран НАТО в украинском конфликте. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.При этом в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, указав, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.

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алексей пушков, сша, украина