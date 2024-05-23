https://1prime.ru/20240523/region-848443515.html
Минифин согласен с важностью повышения бюджетной обеспеченности регионов
Минифин согласен с важностью повышения бюджетной обеспеченности регионов - 23.05.2024, ПРАЙМ
Минифин согласен с важностью повышения бюджетной обеспеченности регионов
Минфин согласен с необходимостью повышать бюджетную обеспеченность российских регионов, будет оказывать точечную поддержку субъектам в реализации национальных... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:06+0300
2024-05-23T14:06+0300
2024-05-23T14:18+0300
минфин рф
налоги
регионы
https://cdnn.1prime.ru/img/82966/67/829666718_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_b81cdc79cfe9db8f2516436f38f89233.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин согласен с необходимостью повышать бюджетную обеспеченность российских регионов, будет оказывать точечную поддержку субъектам в реализации национальных целей развития, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Согласны с тем, чтобы повышать необходимую бюджетную обеспеченность регионов. Здесь необходимо иметь в виду поддержку нуждающимся для реализации тех инициатив, национальных целей развития, о которых говорил президент. Точечную поддержку будем обязательно оказывать субъектам Российской Федерации", - сказал он, выступая в Госдуме. Министр отметил, что будет оказываться как целевая поддержка, так и поддержка, которая "увеличивает бюджетную обеспеченность регионов в целом". "Ресурсы для этого определим в ходе подготовки бюджетного процесса", - пообещал Силуанов.
https://1prime.ru/20240523/siluanov-848430204.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82966/67/829666718_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_d29039d281c6ba44776db2da841dee4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин рф, регионы
Минфин РФ, Налоги, Регионы
Минифин согласен с важностью повышения бюджетной обеспеченности регионов
Минфин согласен с необходимостью повышать бюджетную обеспеченность регионов России
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин согласен с необходимостью повышать бюджетную обеспеченность российских регионов, будет оказывать точечную поддержку субъектам в реализации национальных целей развития, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Согласны с тем, чтобы повышать необходимую бюджетную обеспеченность регионов. Здесь необходимо иметь в виду поддержку нуждающимся для реализации тех инициатив, национальных целей развития, о которых говорил президент. Точечную поддержку будем обязательно оказывать субъектам Российской Федерации", - сказал он, выступая в Госдуме.
Министр отметил, что будет оказываться как целевая поддержка, так и поддержка, которая "увеличивает бюджетную обеспеченность регионов в целом".
"Ресурсы для этого определим в ходе подготовки бюджетного процесса", - пообещал Силуанов.
Силуанов предложил поправки для налогообложения дорогостоящего имущества