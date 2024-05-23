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Минифин согласен с важностью повышения бюджетной обеспеченности регионов - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Минифин согласен с важностью повышения бюджетной обеспеченности регионов
Минифин согласен с важностью повышения бюджетной обеспеченности регионов - 23.05.2024, ПРАЙМ
Минифин согласен с важностью повышения бюджетной обеспеченности регионов
Минфин согласен с необходимостью повышать бюджетную обеспеченность российских регионов, будет оказывать точечную поддержку субъектам в реализации национальных... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:06+0300
2024-05-23T14:18+0300
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налоги
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин согласен с необходимостью повышать бюджетную обеспеченность российских регионов, будет оказывать точечную поддержку субъектам в реализации национальных целей развития, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Согласны с тем, чтобы повышать необходимую бюджетную обеспеченность регионов. Здесь необходимо иметь в виду поддержку нуждающимся для реализации тех инициатив, национальных целей развития, о которых говорил президент. Точечную поддержку будем обязательно оказывать субъектам Российской Федерации", - сказал он, выступая в Госдуме. Министр отметил, что будет оказываться как целевая поддержка, так и поддержка, которая "увеличивает бюджетную обеспеченность регионов в целом". "Ресурсы для этого определим в ходе подготовки бюджетного процесса", - пообещал Силуанов.
https://1prime.ru/20240523/siluanov-848430204.html
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минфин рф, регионы
Минфин РФ, Налоги, Регионы
14:06 23.05.2024 (обновлено: 14:18 23.05.2024)
 
Минифин согласен с важностью повышения бюджетной обеспеченности регионов

Минфин согласен с необходимостью повышать бюджетную обеспеченность регионов России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФрагмент вывески на здании Министерства финансов РФ
Фрагмент вывески на здании Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин согласен с необходимостью повышать бюджетную обеспеченность российских регионов, будет оказывать точечную поддержку субъектам в реализации национальных целей развития, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Согласны с тем, чтобы повышать необходимую бюджетную обеспеченность регионов. Здесь необходимо иметь в виду поддержку нуждающимся для реализации тех инициатив, национальных целей развития, о которых говорил президент. Точечную поддержку будем обязательно оказывать субъектам Российской Федерации", - сказал он, выступая в Госдуме.
Министр отметил, что будет оказываться как целевая поддержка, так и поддержка, которая "увеличивает бюджетную обеспеченность регионов в целом".
"Ресурсы для этого определим в ходе подготовки бюджетного процесса", - пообещал Силуанов.
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