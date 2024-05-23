https://1prime.ru/20240523/region-848443515.html

Минифин согласен с важностью повышения бюджетной обеспеченности регионов

Минифин согласен с важностью повышения бюджетной обеспеченности регионов - 23.05.2024, ПРАЙМ

Минифин согласен с важностью повышения бюджетной обеспеченности регионов

Минфин согласен с необходимостью повышать бюджетную обеспеченность российских регионов, будет оказывать точечную поддержку субъектам в реализации национальных... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:06+0300

2024-05-23T14:06+0300

2024-05-23T14:18+0300

минфин рф

налоги

регионы

https://cdnn.1prime.ru/img/82966/67/829666718_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_b81cdc79cfe9db8f2516436f38f89233.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин согласен с необходимостью повышать бюджетную обеспеченность российских регионов, будет оказывать точечную поддержку субъектам в реализации национальных целей развития, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Согласны с тем, чтобы повышать необходимую бюджетную обеспеченность регионов. Здесь необходимо иметь в виду поддержку нуждающимся для реализации тех инициатив, национальных целей развития, о которых говорил президент. Точечную поддержку будем обязательно оказывать субъектам Российской Федерации", - сказал он, выступая в Госдуме. Министр отметил, что будет оказываться как целевая поддержка, так и поддержка, которая "увеличивает бюджетную обеспеченность регионов в целом". "Ресурсы для этого определим в ходе подготовки бюджетного процесса", - пообещал Силуанов.

https://1prime.ru/20240523/siluanov-848430204.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин рф, регионы