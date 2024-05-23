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В ЕС нашли новый способ экономического давления на Россию
В ЕС нашли новый способ экономического давления на Россию - 23.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС нашли новый способ экономического давления на Россию
Страны Евросоюза намерены усилить рестрикции против Белоруссии с целью ограничить через нее импорт западных товаров и "предметов роскоши" на территорию России,... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T09:04+0300
2024-05-23T09:04+0300
2024-05-23T09:04+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Страны Евросоюза намерены усилить рестрикции против Белоруссии с целью ограничить через нее импорт западных товаров и "предметов роскоши" на территорию России, передает газета Financial Times."Новые санкции запретят экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа. ЕС также прекратит импорт алмазов из Белоруссии", — сказано в материале.Согласно проекту, оказавшемуся в распоряжении издания, санкции также затронут импорт в Россию "роскошных автомобилей" класса люкс. Основная цель новых ограничений - предотвращение обхода существующих санкций через Белоруссию. Текст пакета санкций в настоящее время обсуждается странами-членами Евросоюза.После начала СВО на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
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Экономика, ЕС, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Новости
В ЕС нашли новый способ экономического давления на Россию
FT: ЕС готовится усилить санкции против Белоруссии, чтобы ограничить импорт в РФ
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ.
Страны Евросоюза намерены усилить рестрикции против Белоруссии с целью ограничить через нее импорт западных товаров и "предметов роскоши" на территорию России, передает
газета Financial Times.
"Новые санкции запретят экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа. ЕС также прекратит импорт алмазов из Белоруссии", — сказано в материале.
Согласно проекту, оказавшемуся в распоряжении издания, санкции также затронут импорт в Россию "роскошных автомобилей" класса люкс. Основная цель новых ограничений - предотвращение обхода существующих санкций через Белоруссию. Текст пакета санкций в настоящее время обсуждается странами-членами Евросоюза.
После начала СВО на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России