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СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину
СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину - 23.05.2024, ПРАЙМ
СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину
Арестованный по делу о взяточничестве замглавы Генштаба Вадим Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей, взяткодатели арестованы. Об этом заявила... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T16:42+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Арестованный по делу о взяточничестве замглавы Генштаба Вадим Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей, взяткодатели арестованы. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко."По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей", — отметила Петренко.По данным следствия, Шамарин получал эту взятку с апреля 2016 года по октябрь 2023 года за увеличение объемов продукции, поставляемой для Минобороны России. Официальный представитель Следственного комитета подчеркнула, что Шамарин распорядился этими деньгами по собственному усмотрению. Высоков и Гришина также привлечены к уголовной ответственности и находятся под стражей.Ранее за коррупционные махинации был арестован начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. По версии следствия, в 2021-2023 годах он получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу. Отмечается, что сумма взятки, за которую арестовали Кузнецова, превышает 30 миллионов рублей.
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россия, взятки, новости
СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину
СК: арестованный генерал Шамарин получил взятку 36 миллионов рублей
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Арестованный по делу о взяточничестве замглавы Генштаба Вадим Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей, взяткодатели арестованы. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей", — отметила Петренко.
По данным следствия, Шамарин получал эту взятку с апреля 2016 года по октябрь 2023 года за увеличение объемов продукции, поставляемой для Минобороны России.
Официальный представитель Следственного комитета подчеркнула, что Шамарин распорядился этими деньгами по собственному усмотрению. Высоков и Гришина также привлечены к уголовной ответственности и находятся под стражей.
Ранее за коррупционные махинации был арестован начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. По версии следствия, в 2021-2023 годах он получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу. Отмечается, что сумма взятки, за которую арестовали Кузнецова, превышает 30 миллионов рублей.
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