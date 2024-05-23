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В ШОС хотят повысить свою роль в построении нового миропорядка
В ШОС хотят повысить свою роль в построении нового миропорядка - 23.05.2024, ПРАЙМ
В ШОС хотят повысить свою роль в построении нового миропорядка
Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в июле в Астане намерены заявить о необходимость повышения роли организации в... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T13:16+0300
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ТАШКЕНТ, 23 мая – ПРАЙМ. Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в июле в Астане намерены заявить о необходимость повышения роли организации в построении нового международного порядка, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Нуран Ниязалиев."В Астане третьего-четвёртого июля на заседании глав государств-членов ШОС планируется принятие ряда важных решений по дальнейшему развитию организации, в том числе, Астанинская декларация", - сказал Ниязалиев, выступая на совещании председателей Верховных судов стран ШОС.Замгенсека ШОС отметил, что в ходе саммита ожидается, что "лидеры государств-членов ШОС подтвердят необходимость повышения роли ШОС в формировании условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, а также построения нового, демократического, справедливого, политического, экономического международного порядка".Ниязалиев напомнил, что ШОС, созданная более 20 лет назад, сегодня стала объединением 26 стран, которые называют "семьёй ШОС" - это девять государств-членов, три государства-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу."На их долю приходится почти половина населения земного шара, и около 30% мировой экономики", - добавил замгенсека.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, ОАЭ и Бахрейн. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
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шос, мировой порядок, мир
ШОС, мировой порядок, МИР
В ШОС хотят повысить свою роль в построении нового миропорядка
Ниязалиев: ШОС должна повысить свою роль в построении нового миропорядка
ТАШКЕНТ, 23 мая – ПРАЙМ. Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в июле в Астане намерены заявить о необходимость повышения роли организации в построении нового международного порядка, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Нуран Ниязалиев.
"В Астане третьего-четвёртого июля на заседании глав государств-членов ШОС планируется принятие ряда важных решений по дальнейшему развитию организации, в том числе, Астанинская декларация", - сказал Ниязалиев, выступая на совещании председателей Верховных судов стран ШОС.
Замгенсека ШОС отметил, что в ходе саммита ожидается, что "лидеры государств-членов ШОС подтвердят необходимость повышения роли ШОС в формировании условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, а также построения нового, демократического, справедливого, политического, экономического международного порядка".
Ниязалиев напомнил, что ШОС, созданная более 20 лет назад, сегодня стала объединением 26 стран, которые называют "семьёй ШОС" - это девять государств-членов, три государства-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу.
"На их долю приходится почти половина населения земного шара, и около 30% мировой экономики", - добавил замгенсека.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, ОАЭ и Бахрейн. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
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