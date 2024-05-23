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В РФ увеличат инвествычеты для вложений в высокотехнологичные производства

В РФ увеличат инвествычеты для вложений в высокотехнологичные производства - 23.05.2024, ПРАЙМ

В РФ увеличат инвествычеты для вложений в высокотехнологичные производства

Инвестиционные вычеты для вложений российских компаний в высокотехнологичные производства будут увеличены, пообещал министр финансов РФ Антон Силуанов. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T10:25+0300

2024-05-23T10:25+0300

2024-05-23T10:42+0300

антон силуанов

налоги

инвествычет

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Инвестиционные вычеты для вложений российских компаний в высокотехнологичные производства будут увеличены, пообещал министр финансов РФ Антон Силуанов."Предлагаем расширить налоговый механизм поддержки инвестиций, в первую очередь в высокотехнологичные проекты. Речь идет об инвестиционном налоговом вычете, в том числе и на федеральном уровне", - сказал министр, выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.Силуанов добавил, что также возможно расширение механизма амортизационных отчислений в сфере высокотехнологического оборудования и расходов на НИОКР.

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антон силуанов, инвествычет