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В РФ увеличат инвествычеты для вложений в высокотехнологичные производства
В РФ увеличат инвествычеты для вложений в высокотехнологичные производства - 23.05.2024, ПРАЙМ
В РФ увеличат инвествычеты для вложений в высокотехнологичные производства
Инвестиционные вычеты для вложений российских компаний в высокотехнологичные производства будут увеличены, пообещал министр финансов РФ Антон Силуанов. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T10:25+0300
2024-05-23T10:25+0300
2024-05-23T10:42+0300
антон силуанов
налоги
инвествычет
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Инвестиционные вычеты для вложений российских компаний в высокотехнологичные производства будут увеличены, пообещал министр финансов РФ Антон Силуанов."Предлагаем расширить налоговый механизм поддержки инвестиций, в первую очередь в высокотехнологичные проекты. Речь идет об инвестиционном налоговом вычете, в том числе и на федеральном уровне", - сказал министр, выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.Силуанов добавил, что также возможно расширение механизма амортизационных отчислений в сфере высокотехнологического оборудования и расходов на НИОКР.
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антон силуанов, инвествычет
Антон Силуанов, Налоги, инвествычет
В РФ увеличат инвествычеты для вложений в высокотехнологичные производства
Минфин пообещал увеличить вычеты компаниям для вложений в хайтек-производство
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Инвестиционные вычеты для вложений российских компаний в высокотехнологичные производства будут увеличены, пообещал министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Предлагаем расширить налоговый механизм поддержки инвестиций, в первую очередь в высокотехнологичные проекты. Речь идет об инвестиционном налоговом вычете, в том числе и на федеральном уровне", - сказал министр, выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.
Силуанов добавил, что также возможно расширение механизма амортизационных отчислений в сфере высокотехнологического оборудования и расходов на НИОКР.