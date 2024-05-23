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Силуанов предложил поправки для налогообложения дорогостоящего имущества - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Силуанов предложил поправки для налогообложения дорогостоящего имущества
Силуанов предложил поправки для налогообложения дорогостоящего имущества - 23.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов предложил поправки для налогообложения дорогостоящего имущества
Российским регионам и муниципалитетам следует дать больше полномочий по налогообложению дорогостоящего имущества, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов,... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T10:29+0300
2024-05-23T10:58+0300
антон силуанов
налоги
регионы
имущество
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российским регионам и муниципалитетам следует дать больше полномочий по налогообложению дорогостоящего имущества, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в четверг в Госдуме на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства."Считаем, что следует дать больше полномочий субъектам Российской Федерации, муниципалитетам по налогообложению дорогостоящих объектов, земельных участков, операций с имуществом", - сказал он.Предложения в части совершенствования налоговой системы необходимо скоординировать с субъектами Российской Федерации, подчеркнул министр. "Слышим предложения от том, чтобы наделить регионы большими полномочиями по налогам и расширить их налогооблагаемую базу", - отметил он.
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антон силуанов, регионы, имущество
Антон Силуанов, Налоги, Регионы, имущество
10:29 23.05.2024 (обновлено: 10:58 23.05.2024)
 
Силуанов предложил поправки для налогообложения дорогостоящего имущества

Силуанов: регионам надо дать больше полномочий по налогообложению дорогого имущества

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российским регионам и муниципалитетам следует дать больше полномочий по налогообложению дорогостоящего имущества, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в четверг в Госдуме на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства.
"Считаем, что следует дать больше полномочий субъектам Российской Федерации, муниципалитетам по налогообложению дорогостоящих объектов, земельных участков, операций с имуществом", - сказал он.
Предложения в части совершенствования налоговой системы необходимо скоординировать с субъектами Российской Федерации, подчеркнул министр. "Слышим предложения от том, чтобы наделить регионы большими полномочиями по налогам и расширить их налогооблагаемую базу", - отметил он.
 
НалогиАнтон СилуановРегионыимущество
 
 
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