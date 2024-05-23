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Силуанов предложил поправки для налогообложения дорогостоящего имущества

Силуанов предложил поправки для налогообложения дорогостоящего имущества - 23.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов предложил поправки для налогообложения дорогостоящего имущества

Российским регионам и муниципалитетам следует дать больше полномочий по налогообложению дорогостоящего имущества, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов,... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T10:29+0300

2024-05-23T10:29+0300

2024-05-23T10:58+0300

антон силуанов

налоги

регионы

имущество

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российским регионам и муниципалитетам следует дать больше полномочий по налогообложению дорогостоящего имущества, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в четверг в Госдуме на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства."Считаем, что следует дать больше полномочий субъектам Российской Федерации, муниципалитетам по налогообложению дорогостоящих объектов, земельных участков, операций с имуществом", - сказал он.Предложения в части совершенствования налоговой системы необходимо скоординировать с субъектами Российской Федерации, подчеркнул министр. "Слышим предложения от том, чтобы наделить регионы большими полномочиями по налогам и расширить их налогооблагаемую базу", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, регионы, имущество