https://1prime.ru/20240523/slovakiya-848432201.html
Запад решил поработить Словакию. И Украина ему в этом поможет
Запад решил поработить Словакию. И Украина ему в этом поможет - 23.05.2024, ПРАЙМ
Запад решил поработить Словакию. И Украина ему в этом поможет
Запад давно видит в Словакии свою восточную колонию, а оппозиция молчит, предложение Германии защищать воздушное пространство Украины с территории Словакии... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T11:05+0300
2024-05-23T11:05+0300
2024-05-23T11:05+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Запад давно видит в Словакии свою восточную колонию, а оппозиция молчит, предложение Германии защищать воздушное пространство Украины с территории Словакии втянет страну в конфликт. Об этом пишет местное издание Hlavný dennik.Ранее с предложением защищать украинское небо с территории Словакии выступил депутата комитета по обороне бундестага Джо Вайнгартен.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Какой-то немчура заявил, что немецкие ракеты по России можно запускать из Словакии. Из этой восточной колонии Запада. Внаглую решают за нас. Это уже не новый Мюнхен и изъятие территории. Это явная попытка узнать реакцию словаков на лишение их государственного суверенитета", - отмечает автор материала.При этом, по его словам, оппозиция молчит, сдавая Словакию без единого писка. Автор добавляет, что осуществление идеи немцев приведет к втягиванию Словакии в конфликт. Он привел слова главы словацкого МИД, который заявил, что возражает против инициативы, угрожающей интересам государства. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо в связи с покушением не может принять решение по предложению ФРГ."Но и без председателя правительства сформированный им кабинет работает сейчас, как швейцарские часы. Оппозиции остается только беситься", - заключил он.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Экономика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
Запад решил поработить Словакию. И Украина ему в этом поможет
Hlavný dennik: в Словакии боятся стать колонией Запада из-за помощи Украине
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ.
Запад давно видит в Словакии свою восточную колонию, а оппозиция молчит, предложение Германии защищать воздушное пространство Украины с территории Словакии втянет страну в конфликт. Об этом пишет местное издание Hlavný dennik
.
Ранее с предложением защищать украинское небо с территории Словакии выступил депутата комитета по обороне бундестага Джо Вайнгартен.
"Какой-то немчура заявил, что немецкие ракеты по России можно запускать из Словакии. Из этой восточной колонии Запада. Внаглую решают за нас. Это уже не новый Мюнхен и изъятие территории. Это явная попытка узнать реакцию словаков на лишение их государственного суверенитета", - отмечает автор материала.
При этом, по его словам, оппозиция молчит, сдавая Словакию без единого писка.
Автор добавляет, что осуществление идеи немцев приведет к втягиванию Словакии в конфликт. Он привел слова главы словацкого МИД, который заявил, что возражает против инициативы, угрожающей интересам государства. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо в связи с покушением не может принять решение по предложению ФРГ.
"Но и без председателя правительства сформированный им кабинет работает сейчас, как швейцарские часы. Оппозиции остается только беситься", - заключил он.
Состояние премьера Словакии остается стабильным, заявил вице-премьер страны