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Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице"
Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице" - 23.05.2024, ПРАЙМ
Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице"
Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", предложенную Германией и Руандой, передает корреспондент РИА Новости. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T18:42+0300
2024-05-23T18:42+0300
2024-05-23T18:45+0300
геноцид
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", предложенную Германией и Руандой, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались. Против голосовали Россия, Китай, Сербия, Сирия, Куба, КНДР. Израиль не принимал участия. Среди тех, кто был за, - США, Британия, Украина, Франция, Германия, Канада, Швейцария. Текст "безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события".Ранее президент Сербии Александр Вучич высказался о том, что его возможное принятие может привести к появлению "инициативы о ликвидации Республики Сербской". В Белграде также подчеркнули, что принятие резолюции инициировала именно Германия, "ответственная за геноцид, совершенный нацистами во Второй мировой войне".Сребреница - небольшой город на востоке Боснии и Герцеговины. Шестого июля 1995 года войска Республики Сербской начали наступление на город, сербы предложили мусульманам эвакуацию. Женщины и дети ушли под контролем нидерландского батальона. Однако через неделю появилась информация о массовом убийстве мусульман.
https://1prime.ru/20240517/vuchich-848259273.html
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геноцид, оон, генассамблея оон
геноцид, ООН, Генассамблея ООН
Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице"
ГА ООН приняла резолюцию о "геноциде в Сребренице", предложенную Германией
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", предложенную Германией и Руандой, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались. Против голосовали Россия, Китай, Сербия, Сирия, Куба, КНДР. Израиль не принимал участия. Среди тех, кто был за, - США, Британия, Украина, Франция, Германия, Канада, Швейцария. Текст "безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события".
Ранее президент Сербии Александр Вучич высказался о том, что его возможное принятие может привести к появлению "инициативы о ликвидации Республики Сербской". В Белграде также подчеркнули, что принятие резолюции инициировала именно Германия, "ответственная за геноцид, совершенный нацистами во Второй мировой войне".
Сребреница - небольшой город на востоке Боснии и Герцеговины. Шестого июля 1995 года войска Республики Сербской начали наступление на город, сербы предложили мусульманам эвакуацию. Женщины и дети ушли под контролем нидерландского батальона. Однако через неделю появилась информация о массовом убийстве мусульман.
Вучич процитировал маршала Жукова в ответ на давление Запада