https://1prime.ru/20240523/srebrenitsa-848457605.html

Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице"

Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице" - 23.05.2024, ПРАЙМ

Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице"

Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", предложенную Германией и Руандой, передает корреспондент РИА Новости. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T18:42+0300

2024-05-23T18:42+0300

2024-05-23T18:45+0300

геноцид

оон

генассамблея оон

https://cdnn.1prime.ru/img/83798/12/837981290_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cebe05e048746ba3c72ffc6f845f1bc0.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", предложенную Германией и Руандой, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались. Против голосовали Россия, Китай, Сербия, Сирия, Куба, КНДР. Израиль не принимал участия. Среди тех, кто был за, - США, Британия, Украина, Франция, Германия, Канада, Швейцария. Текст "безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события".Ранее президент Сербии Александр Вучич высказался о том, что его возможное принятие может привести к появлению "инициативы о ликвидации Республики Сербской". В Белграде также подчеркнули, что принятие резолюции инициировала именно Германия, "ответственная за геноцид, совершенный нацистами во Второй мировой войне".Сребреница - небольшой город на востоке Боснии и Герцеговины. Шестого июля 1995 года войска Республики Сербской начали наступление на город, сербы предложили мусульманам эвакуацию. Женщины и дети ушли под контролем нидерландского батальона. Однако через неделю появилась информация о массовом убийстве мусульман.

https://1prime.ru/20240517/vuchich-848259273.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

геноцид, оон, генассамблея оон