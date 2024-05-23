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США нашли себе новую "Украину", пишет СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ
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США нашли себе новую "Украину", пишет СМИ
США нашли себе новую "Украину", пишет СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ
США нашли себе новую "Украину", пишет СМИ
Politico. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T06:24+0300
2024-05-23T06:24+0300
сша
гаити
кения
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подвергся критике со стороны республиканского лагеря за отправку средств армии Кении вместо Украины. Об этом пишет издание Politico."Вооруженные силы проводят внутреннюю инвентаризацию, чтобы понять, что они могут "придержать" для Гаити. Таким образом, между Украиной и Гаити создается борьба за ресурсы США", — рассказал один знакомый с ситуацией республиканец.Кроме того, газета отмечает недовольство американских политиков тем, что помощь для двух стран идет из одних и тех же источников. Республиканцы, в свою очередь, сомневаются, что план Вашингтона по Гаити увенчается успехом, потому что он не предполагает конкретных сроков, а также не определяет сумму средств, которую США выделят на разрешение кризиса.Гаити находится в продолжительном социально-политическом кризисе, обострившемся после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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сша
гаити
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сша, гаити, кения
США, ГАИТИ, КЕНИЯ
06:24 23.05.2024
 
США нашли себе новую "Украину", пишет СМИ

Politico: республиканцы обвинили Байдена в отправке оружия Кении вместо Украины

© РИА Новости . Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗабор у Белого дома в Вашингтоне станет выше
Забор у Белого дома в Вашингтоне станет выше - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Михаил Тургиев
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подвергся критике со стороны республиканского лагеря за отправку средств армии Кении вместо Украины. Об этом пишет издание Politico.
"Вооруженные силы проводят внутреннюю инвентаризацию, чтобы понять, что они могут "придержать" для Гаити. Таким образом, между Украиной и Гаити создается борьба за ресурсы США", — рассказал один знакомый с ситуацией республиканец.
Кроме того, газета отмечает недовольство американских политиков тем, что помощь для двух стран идет из одних и тех же источников. Республиканцы, в свою очередь, сомневаются, что план Вашингтона по Гаити увенчается успехом, потому что он не предполагает конкретных сроков, а также не определяет сумму средств, которую США выделят на разрешение кризиса.
Гаити находится в продолжительном социально-политическом кризисе, обострившемся после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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