https://1prime.ru/20240523/ssha-848426860.html

В конгрессе показали карту России с зоной ударов ракетами США

В конгрессе показали карту России с зоной ударов ракетами США - 23.05.2024, ПРАЙМ

В конгрессе показали карту России с зоной ударов ракетами США

Необходимо разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью американского оружия. Об этом заявил глава комитета палаты представителей США по... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T09:14+0300

2024-05-23T09:14+0300

2024-05-23T09:34+0300

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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Необходимо разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью американского оружия. Об этом заявил глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол. В этой связи он показал госсекретарю США Энтони Блинкену карту территории России, на которой была обозначена зона, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS. Соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN."Это запретная (для ударов оружием США — ред.) территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы, которые они потом используют для атак на украинцев", — сказал Маккол во время слушаний в комитете по иностранным делам.Кроме того, представитель республиканского лагеря спросил у Блинкена, намерен ли он пересмотреть политику запрета ВСУ на нанесение ударов по российской территории. В свою очередь, госсекретарь ушел от ответа и отметил, что подобные решения должно принимать руководство Киева. Кроме того, Блинкен выразил надежду, что Украина получит достаточно вооружения от США, на что Маккол ответил, что не конгресс установил запрет на такие удары, после чего призвал отменить его.Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США рискует втянуть себя в украинский конфликт, если власти страны прислушаются к призывам некоторых американских политиков и разрешат Киеву атаковать Россию американским оружием. По его словам, "киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на российской территории".

https://1prime.ru/20240523/ssha-848424644.html

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россия, украина, сша, вооружение