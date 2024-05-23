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В США обеспокоились решением Израиля отключить палестинские банки
В США обеспокоились решением Израиля отключить палестинские банки - 23.05.2024, ПРАЙМ
В США обеспокоились решением Израиля отключить палестинские банки
США обеспокоены угрозами Израиля в одностороннем порядке отключить палестинские банки от международной системы, так как они обеспечивают обработку платежей за... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T13:51+0300
2024-05-23T13:51+0300
2024-05-23T13:51+0300
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ВАШИНГТОН , 23 мая - ПРАЙМ. США обеспокоены угрозами Израиля в одностороннем порядке отключить палестинские банки от международной системы, так как они обеспечивают обработку платежей за импорт еды и электричества, заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен.Первого июля 2024 года истекает срок действия исключения, подписываемого министром финансов Израиля для защиты израильских банков от судебного преследования с участием палестинской администрации за "перевод средств террористическим группам". В ООН ожидают, что без такой защиты израильские банки подвергнутся судебному преследованию и разорвут связи с палестинскими банками."Я особенно обеспокоена угрозами Израиля принять меры, которые приведут к отключению палестинских банков от их банков-корреспондентов в Израиле", - сказала Йеллен на пресс-конференции перед Встречей министров финансов "большой семерки" в итальянском городе Стреса.На текущий момент банки обрабатывают платежи в 8 миллиардов долларов в год за импорт еды, электричества и воды из Израиля, а также 2 миллиарда долларов в год за экспорт, что является жизненно важным доходом для жителей Палестины, отметила министр."Удержание Израилем доходов, которые он получает от имени палестинского правительства, также угрожает стабильности на Западном берегу", - сказала Йеллен.В среду министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что Израиль не будет перечислять налоговые поступления палестинскому правительству в ответ на решение трех европейских государств признать Палестину в качестве государства.
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израиль, палестина, сша, банки, джанет йеллен
ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, США, Банки, Джанет Йеллен
В США обеспокоились решением Израиля отключить палестинские банки
Йеллен: США обеспокоены планами Израиля по отключению палестинских банков
ВАШИНГТОН , 23 мая - ПРАЙМ. США обеспокоены угрозами Израиля в одностороннем порядке отключить палестинские банки от международной системы, так как они обеспечивают обработку платежей за импорт еды и электричества, заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен.
Первого июля 2024 года истекает срок действия исключения, подписываемого министром финансов Израиля для защиты израильских банков от судебного преследования с участием палестинской администрации за "перевод средств террористическим группам". В ООН ожидают, что без такой защиты израильские банки подвергнутся судебному преследованию и разорвут связи с палестинскими банками.
"Я особенно обеспокоена угрозами Израиля принять меры, которые приведут к отключению палестинских банков от их банков-корреспондентов в Израиле", - сказала Йеллен на пресс-конференции перед Встречей министров финансов "большой семерки" в итальянском городе Стреса.
На текущий момент банки обрабатывают платежи в 8 миллиардов долларов в год за импорт еды, электричества и воды из Израиля, а также 2 миллиарда долларов в год за экспорт, что является жизненно важным доходом для жителей Палестины, отметила министр.
"Удержание Израилем доходов, которые он получает от имени палестинского правительства, также угрожает стабильности на Западном берегу", - сказала Йеллен.
В среду министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что Израиль не будет перечислять налоговые поступления палестинскому правительству в ответ на решение трех европейских государств признать Палестину в качестве государства.
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