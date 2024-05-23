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Кассационный суд поддержал взыскание с Credit Suisse по иску банка "Зенит"

Кассационный суд поддержал взыскание с Credit Suisse по иску банка "Зенит" - 23.05.2024, ПРАЙМ

Кассационный суд поддержал взыскание с Credit Suisse по иску банка "Зенит"

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" взыскали со | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:57+0300

2024-05-23T12:57+0300

2024-05-23T12:57+0300

суд

банк зенит

credit suisse

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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" взыскали со швейцарского банка Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов (более 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу) долга и процентов по синдицированному кредиту.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу Credit Suisse на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.Суды при этом отклонили исковые требования "Зенита" ко второму солидарному ответчику – крупнейшему швейцарскому банку UBS, которого истец считал правопреемником Credit Suisse. Кроме того, суды отклонили требование о взыскании с ответчиков более 16 тысяч долларов убытков в виде упущенной выгоды."Зенит" в октябре 2021 года присоединился к синдицированному кредиту, кредитным агентом по которому выступил Credit Suisse. "Зенит" перечислил 20 миллионов долларов заемщику - люксембургской Intergrain S.A. После того, как США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против "Зенита" блокирующие санкции, он перестал получать выплаты от заемщика. При этом Intergrain S.A. перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил "Зенит", что деньги не будут выплачены из-за санкций.Представитель Credit Suisse в суде иск не признал, заявив, что ответственность агента ограничена условиями договора, он может отвечать только за прямой ущерб, причиненный своими действиями, в данном же случае долларовые переводы стали невозможны из-за введенных санкций. Представитель банка UBS заявил, что этот банк является ненадлежащим ответчиком, так как он не стал правопреемником Credit Suisse – оба юрлица существуют в рамках группы UBS Group AG.Ранее задолженность по этому синдицированному кредиту стала основанием для обращения "Зенита" в суд с заявлением о банкротстве Credit Suisse в лице UBS. Но Арбитражный суд Москвы 1 декабря прекратил производство по делу о банкротстве - сразу по нескольким основаниям. Одним из них стало то, что на момент рассмотрения заявления "Зенита" не было вступившего в силу судебного акта, подтверждающего долг Credit Suisse перед "Зенитом". В апреле "Зенит" снова подал в суд заявление о банкротстве швейцарского банка, оно пока оставлено без движения.

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суд, банк зенит, credit suisse