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Суд не выпустил из СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова

Суд не выпустил из СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова - 23.05.2024, ПРАЙМ

Суд не выпустил из СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова

Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов был оставлен под стражей Вторым Западным окружным военным судом из-за обвинений в получении | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:59+0300

2024-05-23T14:59+0300

2024-05-23T14:59+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов был оставлен под стражей Вторым Западным окружным военным судом из-за обвинений в получении взятки. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости."Жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича отклонить", — огласил решение судья Роман Кифоренко.Кузнецов участвовал в заседании в режиме видеоконференции. Он пожаловался на свои проблемы со здоровьем, которые, по его словам, он получил при работе на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Защита просила поместить его под домашний арест в загородном доме в Истринском районе Московской области.Следственный комитет ранее заявил о возбуждении уголовного дела. По данным следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов в должности начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил, получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.Сумма взятки, которую вменили Кузнецову, превышает 30 миллионов рублей

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