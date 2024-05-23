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Суд не выпустил из СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Суд не выпустил из СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова
Суд не выпустил из СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова - 23.05.2024, ПРАЙМ
Суд не выпустил из СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова
Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов был оставлен под стражей Вторым Западным окружным военным судом из-за обвинений в получении | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:59+0300
2024-05-23T14:59+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов был оставлен под стражей Вторым Западным окружным военным судом из-за обвинений в получении взятки. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости."Жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича отклонить", — огласил решение судья Роман Кифоренко.Кузнецов участвовал в заседании в режиме видеоконференции. Он пожаловался на свои проблемы со здоровьем, которые, по его словам, он получил при работе на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Защита просила поместить его под домашний арест в загородном доме в Истринском районе Московской области.Следственный комитет ранее заявил о возбуждении уголовного дела. По данным следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов в должности начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил, получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.Сумма взятки, которую вменили Кузнецову, превышает 30 миллионов рублей
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россия, суд, новости
РОССИЯ, суд, Новости
14:59 23.05.2024
 
Суд не выпустил из СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова

Суд не выпустил из СИЗО начальника управления кадров Минобороны Кузнецова

© Фото : Минобороны РФЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов был оставлен под стражей Вторым Западным окружным военным судом из-за обвинений в получении взятки. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
"Жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича отклонить", — огласил решение судья Роман Кифоренко.
Кузнецов участвовал в заседании в режиме видеоконференции. Он пожаловался на свои проблемы со здоровьем, которые, по его словам, он получил при работе на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Защита просила поместить его под домашний арест в загородном доме в Истринском районе Московской области.
Следственный комитет ранее заявил о возбуждении уголовного дела. По данным следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов в должности начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил, получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.
Сумма взятки, которую вменили Кузнецову, превышает 30 миллионов рублей
Юрий Кузнецов - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат
14:48
 
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