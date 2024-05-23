https://1prime.ru/20240523/sud-848457903.html

Суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого

Суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого - 23.05.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого

Суд вынес решение о заключении под стражу начальника управления департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T19:22+0300

2024-05-23T19:22+0300

2024-05-23T19:24+0300

минобороны рф

следственный комитет

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Суд вынес решение о заключении под стражу начальника управления департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.По ее словам, Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.По версии следствия, в 2022 году он принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту и причинил государству ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240523/sud-848447772.html

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минобороны рф, следственный комитет