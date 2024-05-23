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Суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого
Суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого - 23.05.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого
Суд вынес решение о заключении под стражу начальника управления департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T19:22+0300
2024-05-23T19:24+0300
минобороны рф
следственный комитет
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Суд вынес решение о заключении под стражу начальника управления департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.По ее словам, Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.По версии следствия, в 2022 году он принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту и причинил государству ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.
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минобороны рф, следственный комитет
Минобороны РФ, Следственный комитет
19:22 23.05.2024 (обновлено: 19:24 23.05.2024)
 
Суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого

Главе управления департамента Минобороны Вертелецкому вменяют злоупотребление полномочиями

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Суд вынес решение о заключении под стражу начальника управления департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По ее словам, Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
По версии следствия, в 2022 году он принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту и причинил государству ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.
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