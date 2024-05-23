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Акционерам "Тинькофф" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год

Акционерам "Тинькофф" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год - 23.05.2024, ПРАЙМ

Акционерам "Тинькофф" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год

Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") рекомендовал годовому собранию акционеров дивиденды за 2023 год не выплачивать, следует из материалов... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T19:33+0300

2024-05-23T19:33+0300

2024-05-23T19:33+0300

банки

тинькофф

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") рекомендовал годовому собранию акционеров дивиденды за 2023 год не выплачивать, следует из материалов группы. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества, проводимому по результатам 2023 года, дивиденды за 2023 год не выплачивать", - говорится в материалах. Дата проведения собрания акционеров - 28 июня 2024 года, дата закрытия реестра - 4 июня. Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров "Тинькофф" Алексей Малиновский, группа подтверждает планы по возврату к регулярным дивидендным выплатам и в настоящее время формирует необходимую для этого новую дивидендную политику. В мае 2024 года группа в релизе по итогам отчета по МСФО сообщила, что намерена представить долгосрочную стратегию развития и дивидендную политику до конца текущего года. Председатель правления Станислав Близнюк сообщил, что в обновленной стратегии "Тинькофф" планирует представить новую дивидендную политику, которая будет основываться на тех же фундаментальных принципах, что и прежняя. Он также заявил, что "Тинькофф" собирается представить обновленную стратегию развития группы с учетом интеграции Росбанка в конце этого - в начале следующего года и указал, что группа работает "над стратегией выплаты дивидендов, над дивидендной политикой". Группа "Тинькофф" в марте 2021 года сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов. При этом, промежуточные дивиденды за четвертый квартал 2020 года были установлены в 0,24 доллара на акцию или ГДР, а общий объем выплат - приблизительно 48 миллионов долларов. Группа временно приостановила выплату дивидендов в ноябре 2021 года, такое решение оставалось в силе на протяжении всего 2022 года на фоне высокого уровня неопределенности на рынке. Затем эта приостановка была продлена до дальнейшего уведомления в 2023 году. Согласно дивидендной политике группы, выплаты проходят ежеквартально в размере до 30% чистой прибыли по МСФО.

https://1prime.ru/20240522/prilozhenie-848395272.html

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банки, тинькофф