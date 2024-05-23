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В Москве начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая
В Москве начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая - 23.05.2024, ПРАЙМ
В Москве начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая
В Москве начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая, сообщил мэр Сергей Собянин. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:14+0300
2024-05-23T15:14+0300
2024-05-23T15:37+0300
общественный транспорт
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В Москве начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая, сообщил мэр Сергей Собянин.Глава города открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий."Мы специально для дальнейшего развития инновационных решений в области транспорта создали этот замечательный центр и сегодня запускаем сразу несколько проектов", - отметил мэр.По словам Собянина, первым таким проектом станет беспилотный трамвай, сейчас будет первый этап его запуска. "В конце года трамвай уже поедет с пассажирами, в конце 2025 года даже без дублера водителя", - пообещал мэр.Он подчеркнул, что столичный транспорт является сейчас бесспорным лидером по уровню инновационных решений. "В Москве работают на линиях, перевозят пассажиров одни из самых лучших в мире составов пригородных поездов, метрополитена, трамваев, электробусов и даже речных трамваев. Помимо этого развиваются мирового уровня сервисы для обслуживания пассажиров, интеллектуальная транспортная система, которая обеспечивает гигантское движение в рамках всего мегаполиса", - отметил Собянин. Московский Центр исследования и разработки беспилотного транспорта в прошлом году приступил к практическому решению задачи организации движения беспилотных трамваев. Его запуск предполагается провести в три этапа. На первом этапе, который начнется 23 мая текущего года, беспилотный трамвай испытают без пассажиров с водителем и системой дублирования его действий.На последующем этапе система беспилотного вождения возьмёт на себя функции управления и принятия решений. При этом присутствующий в кабине водитель будет страховать действия трамвая. Тогда же стартуют тестовые поездки с пассажирами по маршруту 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская".На третьем, финальном, этапе испытаний планируется обеспечить полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами и без водителя за пультом. Планируется, что к 2027 году автоматизированной системой управления будет оборудовано свыше 80% трамвайного подвижного состава.
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общественный транспорт, москва, сергей собянин
общественный транспорт, МОСКВА, Сергей Собянин
В Москве начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая
Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В Москве начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая, сообщил мэр Сергей Собянин.
Глава города открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий.
"Мы специально для дальнейшего развития инновационных решений в области транспорта создали этот замечательный центр и сегодня запускаем сразу несколько проектов", - отметил мэр.
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По словам Собянина, первым таким проектом станет беспилотный трамвай, сейчас будет первый этап его запуска. "В конце года трамвай уже поедет с пассажирами, в конце 2025 года даже без дублера водителя", - пообещал мэр.
Он подчеркнул, что столичный транспорт является сейчас бесспорным лидером по уровню инновационных решений.
"В Москве работают на линиях, перевозят пассажиров одни из самых лучших в мире составов пригородных поездов, метрополитена, трамваев, электробусов и даже речных трамваев. Помимо этого развиваются мирового уровня сервисы для обслуживания пассажиров, интеллектуальная транспортная система, которая обеспечивает гигантское движение в рамках всего мегаполиса", - отметил Собянин.
Московский Центр исследования и разработки беспилотного транспорта в прошлом году приступил к практическому решению задачи организации движения беспилотных трамваев. Его запуск предполагается провести в три этапа. На первом этапе, который начнется 23 мая текущего года, беспилотный трамвай испытают без пассажиров с водителем и системой дублирования его действий.
На последующем этапе система беспилотного вождения возьмёт на себя функции управления и принятия решений. При этом присутствующий в кабине водитель будет страховать действия трамвая. Тогда же стартуют тестовые поездки с пассажирами по маршруту 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская".
На третьем, финальном, этапе испытаний планируется обеспечить полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами и без водителя за пультом.
Планируется, что к 2027 году автоматизированной системой управления будет оборудовано свыше 80% трамвайного подвижного состава.