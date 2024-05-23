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В США одобрили законопроект по регулированию цифровых активов
В США одобрили законопроект по регулированию цифровых активов - 23.05.2024, ПРАЙМ
В США одобрили законопроект по регулированию цифровых активов
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект по регулированию цифровых активов в стране, сообщает комитет по финансовым услугам палаты... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:28+0300
2024-05-23T12:28+0300
2024-05-23T12:28+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект по регулированию цифровых активов в стране, сообщает комитет по финансовым услугам палаты представителей. "Сегодня палата представителей США приняла законопроект HR 4763, "Акт о финансовых инновациях и технологиях XXI века", что стало переломным моментом для американской экосистемы цифровых активов", - сказано в релизе. Законопроект направлен на создание нормативной базы для защиты инвесторов в криптовалютном секторе. Теперь документ будет направлен в сенат. Законопроект, известный в криптовалютном мире под аббревиатурой FIT21, был опубликован в июле 2023 года. Он, в частности, содержит определения основных терминов криптовалютной торговли. Эксперты обратили внимание, что понятие "цифровой актив" не включает традиционные ценные бумаги, в частности, акции и облигации. Отмечалось, что одна из главных целей законопроекта - установить четкое взаимодействие между криптобиржами и властями США на фоне продолжающихся судебных разбирательств Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с криптобиржей Binance. В июне прошлого года SEC подала в суд на Binance и ее главу Чанпэна Чжао за нарушение правил торговли ценными бумагами. На следующий день SEC также предъявила обвинения криптобирже Coinbase, заявив, что последняя нарушила законодательство в сфере ценных бумаг, выступая в качестве незарегистрированного брокера, национальной биржи и клирингового агентства.
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сша, цифровые активы
В США одобрили законопроект по регулированию цифровых активов
Палата представителей США одобрила проект по регулированию цифровых активов
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект по регулированию цифровых активов в стране, сообщает комитет по финансовым услугам палаты представителей.
"Сегодня палата представителей США приняла законопроект HR 4763, "Акт о финансовых инновациях и технологиях XXI века", что стало переломным моментом для американской экосистемы цифровых активов", - сказано в релизе. Законопроект направлен на создание нормативной базы для защиты инвесторов в криптовалютном секторе. Теперь документ будет направлен в сенат.
Законопроект, известный в криптовалютном мире под аббревиатурой FIT21, был опубликован в июле 2023 года. Он, в частности, содержит определения основных терминов криптовалютной торговли. Эксперты обратили внимание, что понятие "цифровой актив" не включает традиционные ценные бумаги, в частности, акции и облигации.
Отмечалось, что одна из главных целей законопроекта - установить четкое взаимодействие между криптобиржами и властями США на фоне продолжающихся судебных разбирательств Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с криптобиржей Binance.
В июне прошлого года SEC подала в суд на Binance и ее главу Чанпэна Чжао за нарушение правил торговли ценными бумагами. На следующий день SEC также предъявила обвинения криптобирже Coinbase, заявив, что последняя нарушила законодательство в сфере ценных бумаг, выступая в качестве незарегистрированного брокера, национальной биржи и клирингового агентства.