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ЦБ Турции второй раз подряд сохранил учётную ставку на прежнем уровне

ЦБ Турции второй раз подряд сохранил учётную ставку на прежнем уровне - 23.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ Турции второй раз подряд сохранил учётную ставку на прежнем уровне

Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг вновь сохранил учётную ставку на уровне 50%, говорится в заявлении регулятора. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:07+0300

2024-05-23T14:07+0300

2024-05-23T14:07+0300

турция

учетная ставка

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АНКАРА, 23 мая - ПРАЙМ. Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг вновь сохранил учётную ставку на уровне 50%, говорится в заявлении регулятора. "Принято решение сохранить ставку на уровне 50%", - говорится в заявлении. Решение регулятора совпало с прогнозами большинства экономистов и участников рынка. Руководство турецкого регулятора ранее заявляло о намерении удерживать эту ставку до тех пор, пока инфляция в стране не покажет признаков устойчивого снижения к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным Института статистики страны (TUIK), ускорилась до 69,8% с 68,5% в марте. Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

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турция, учетная ставка