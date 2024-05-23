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ЦБ Турции второй раз подряд сохранил учётную ставку на прежнем уровне
ЦБ Турции второй раз подряд сохранил учётную ставку на прежнем уровне - 23.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции второй раз подряд сохранил учётную ставку на прежнем уровне
Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг вновь сохранил учётную ставку на уровне 50%, говорится в заявлении регулятора. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:07+0300
2024-05-23T14:07+0300
2024-05-23T14:07+0300
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АНКАРА, 23 мая - ПРАЙМ. Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг вновь сохранил учётную ставку на уровне 50%, говорится в заявлении регулятора. "Принято решение сохранить ставку на уровне 50%", - говорится в заявлении. Решение регулятора совпало с прогнозами большинства экономистов и участников рынка. Руководство турецкого регулятора ранее заявляло о намерении удерживать эту ставку до тех пор, пока инфляция в стране не покажет признаков устойчивого снижения к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным Института статистики страны (TUIK), ускорилась до 69,8% с 68,5% в марте. Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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турция, учетная ставка
ЦБ Турции второй раз подряд сохранил учётную ставку на прежнем уровне
ЦБ Турции второй раз подряд сохранил учётную ставку на уровне 50%
АНКАРА, 23 мая - ПРАЙМ. Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг вновь сохранил учётную ставку на уровне 50%, говорится в заявлении регулятора.
"Принято решение сохранить ставку на уровне 50%", - говорится в заявлении.
Решение регулятора совпало с прогнозами большинства экономистов и участников рынка.
Руководство турецкого регулятора ранее заявляло о намерении удерживать эту ставку до тех пор, пока инфляция в стране не покажет признаков устойчивого снижения к целевым значениям.
Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным Института статистики страны (TUIK), ускорилась до 69,8% с 68,5% в марте. Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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