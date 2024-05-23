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Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок
Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок - 23.05.2024, ПРАЙМ
Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок
Берлину нужно вспомнить, кто несет ответственность за продолжение эскалации украинского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T09:29+0300
2024-05-23T09:37+0300
россия
украина
германия
мария захарова
анналена бербок
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Берлину нужно вспомнить, кто несет ответственность за продолжение эскалации украинского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.В этой связи она в шутку обеспокоилась сотоянием министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая ранее заявила в интервью каналу ZDF, что президент России Владимир Путин "совсем не желает говорить", что продемонстрировали последние учения российских ядерных сил и непрерывные атаки на инфраструктуру, в то время как полмира работает над "отстаиванием мира"."Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у неё что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его "половина", - написала официальный представитель МИД в своем Telegram-канале. Кроме того, Захарова упомянула, что именно Запад снабжает Украину вооружением, что препятствует мирным переговорам. По ее словам, Россия согласилась на мирное урегулирование кофликта почти сразу, когда ее об этом попросил Киев. Однако потом президент Украины Владимир Зеленский поддался уговорам тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона.
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россия, украина, германия, мария захарова, анналена бербок
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Мария Захарова, Анналена Бербок
09:29 23.05.2024 (обновлено: 09:37 23.05.2024)
 
Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок

Захарова пошутила, что беспокоится за состояние главы МИД Германии Бербок

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Берлину нужно вспомнить, кто несет ответственность за продолжение эскалации украинского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
В этой связи она в шутку обеспокоилась сотоянием министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая ранее заявила в интервью каналу ZDF, что президент России Владимир Путин "совсем не желает говорить", что продемонстрировали последние учения российских ядерных сил и непрерывные атаки на инфраструктуру, в то время как полмира работает над "отстаиванием мира".
"Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у неё что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его "половина", - написала официальный представитель МИД в своем Telegram-канале.
Кроме того, Захарова упомянула, что именно Запад снабжает Украину вооружением, что препятствует мирным переговорам. По ее словам, Россия согласилась на мирное урегулирование кофликта почти сразу, когда ее об этом попросил Киев. Однако потом президент Украины Владимир Зеленский поддался уговорам тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона.
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РОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯМария ЗахароваАнналена Бербок
 
 
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