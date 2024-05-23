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На Украине планируют повысить "военный сбор" в три раза
На Украине планируют повысить "военный сбор" в три раза - 23.05.2024, ПРАЙМ
На Украине планируют повысить "военный сбор" в три раза
Кабинет министров Украины планирует повысить в три раза "военный налог" и НДС, сообщил украинский Forbes, чьи журналисты пообщались с депутатами Рады и членами... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T10:46+0300
2024-05-23T10:46+0300
2024-05-23T10:46+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Кабинет министров Украины планирует повысить в три раза "военный налог" и НДС, сообщил украинский Forbes, чьи журналисты пообщались с депутатами Рады и членами правительства.Согласно данным украинских СМИ, военный сбор - налог, введенный в 2014 году для финансирования ВСУ, которым облагались доходы физических лиц на территории Украины. Ставка сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы."В правительстве планируют повысить военный сбор с 1,5% до 5%... Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для индивидуальных предпринимателей. Ведутся дискуссии и о повышении НДС на 2-3%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского Forbes.Как сообщают журналисты, ключевая причина - увеличение военных потребностей. Один из собеседников Forbes из финансового комитета Рады оценивает потребности бюджета в 10-12 миллиардов долларов.Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, сво
На Украине планируют повысить "военный сбор" в три раза
Forbes: кабмин Украины планирует повысить в три раза "военный сбор" и НДС
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Кабинет министров Украины планирует повысить в три раза "военный налог" и НДС, сообщил украинский Forbes, чьи журналисты пообщались с депутатами Рады и членами правительства.
Согласно данным украинских СМИ, военный сбор - налог, введенный в 2014 году для финансирования ВСУ, которым облагались доходы физических лиц на территории Украины. Ставка сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.
"В правительстве планируют повысить военный сбор с 1,5% до 5%... Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для индивидуальных предпринимателей. Ведутся дискуссии и о повышении НДС на 2-3%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского Forbes.
Как сообщают журналисты, ключевая причина - увеличение военных потребностей. Один из собеседников Forbes из финансового комитета Рады оценивает потребности бюджета в 10-12 миллиардов долларов.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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