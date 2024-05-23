https://1prime.ru/20240523/ukraina-848448597.html
На Украине заявили о нехватке пяти миллиардов долларов в оборонном бюджете
На Украине заявили о нехватке пяти миллиардов долларов в оборонном бюджете - 23.05.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили о нехватке пяти миллиардов долларов в оборонном бюджете
Около пяти миллиардов долларов не хватает в украинском оборонном бюджете, заявил в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:13+0300
2024-05-23T15:13+0300
2024-05-23T15:13+0300
украина
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_87b64a465883698dc504086ac1bba204.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Около пяти миллиардов долларов не хватает в украинском оборонном бюджете, заявил в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, за первые три месяца 2024 года внешнее финансирование Украины перекрывало только 10% всех потребностей страны. Благодаря комплексным мерам властям удалось частично закрыть дефицит, но в бюджете все еще остается "дыра". Аналогичная "дыра" образовалась и в оборонном бюджете страны из-за задержек с поставками вооружения, сообщил он. "На данный момент, думаю, можно говорить про сумму в пять миллиардов долларов", - заявил Марченко в эфире украинского "Общественного радио", описывая недостачу в украинском оборонном бюджете, которую он назвал английским словом "gap" - (англ. "пробел, зазор"). По словам министра, вопрос закрытия "дыры" в бюджете является достаточно актуальным, так уже на момент записи интервью минфин был вынужден использовать для текущих расходов на закупку вооружений средства, заложенные для плановых расходов на конец текущего года. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20240523/natsgvardiya-848434129.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_2d9dd3eb35f94c0c9306a5ba0a0f5eb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, бюджет
На Украине заявили о нехватке пяти миллиардов долларов в оборонном бюджете
Минфин Украины: стране недостает около пяти миллиардов долларов в оборонном бюджете
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Около пяти миллиардов долларов не хватает в украинском оборонном бюджете, заявил в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко.
По его словам, за первые три месяца 2024 года внешнее финансирование Украины перекрывало только 10% всех потребностей страны. Благодаря комплексным мерам властям удалось частично закрыть дефицит, но в бюджете все еще остается "дыра". Аналогичная "дыра" образовалась и в оборонном бюджете страны из-за задержек с поставками вооружения, сообщил он.
"На данный момент, думаю, можно говорить про сумму в пять миллиардов долларов", - заявил Марченко в эфире украинского "Общественного радио", описывая недостачу в украинском оборонном бюджете, которую он назвал английским словом "gap" - (англ. "пробел, зазор").
По словам министра, вопрос закрытия "дыры" в бюджете является достаточно актуальным, так уже на момент записи интервью минфин был вынужден использовать для текущих расходов на закупку вооружений средства, заложенные для плановых расходов на конец текущего года.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
"Не посылают кого попало". На Украине признали профессионализм ВС России