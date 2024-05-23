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Киев рассчитывает получить дополнительное финансирование от МВФ - 23.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240523/ukraina-848456270.html
Киев рассчитывает получить дополнительное финансирование от МВФ
Киев рассчитывает получить дополнительное финансирование от МВФ - 23.05.2024, ПРАЙМ
Киев рассчитывает получить дополнительное финансирование от МВФ
Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках пересмотра программы расширенного финансирования от МВФ Киев рассчитывает привлечь в госбюджет очередную... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T17:48+0300
2024-05-23T17:48+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках пересмотра программы расширенного финансирования от МВФ Киев рассчитывает привлечь в госбюджет очередную помощь в размере 2,2 миллиарда долларов.По словам Шмыгаля в Киеве состоялась встреча с миссией МВФ во главе с руководителем Европейского департамента фонда Альфредом Каммером, в рамках которой стороны обсудили пересмотр программы расширенного финансирования."Провели встречу с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером и миссией фонда. Ценим этот визит накануне начала работы миссии по четвертому пересмотру программы EFF, который позволит привлечь 2,2 миллиарда долларов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Он отметил, что с февраля 2022 года Украина получила от МВФ 8 миллиардов долларов. По его словам, фонд входит в тройку крупнейших доноров Украины.Как сообщало ранее украинское издание "Экономическая правда", в 2024 году программа МВФ EFF предусматривает 5,4 миллиарда долларов бюджетной помощи Украине.
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украина, мвф, новости
Экономика, УКРАИНА, МВФ, Новости
17:48 23.05.2024
 
Киев рассчитывает получить дополнительное финансирование от МВФ

Шмыгаль: Украина рассчитывает получить от МВФ еще $2,2 млрд финансовой помощи

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках пересмотра программы расширенного финансирования от МВФ Киев рассчитывает привлечь в госбюджет очередную помощь в размере 2,2 миллиарда долларов.
По словам Шмыгаля в Киеве состоялась встреча с миссией МВФ во главе с руководителем Европейского департамента фонда Альфредом Каммером, в рамках которой стороны обсудили пересмотр программы расширенного финансирования.
"Провели встречу с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером и миссией фонда. Ценим этот визит накануне начала работы миссии по четвертому пересмотру программы EFF, который позволит привлечь 2,2 миллиарда долларов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с февраля 2022 года Украина получила от МВФ 8 миллиардов долларов. По его словам, фонд входит в тройку крупнейших доноров Украины.
Как сообщало ранее украинское издание "Экономическая правда", в 2024 году программа МВФ EFF предусматривает 5,4 миллиарда долларов бюджетной помощи Украине.
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