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"Уралкалий" в 2023 году увеличил продажи хлоркалия на 58%

"Уралкалий" в 2023 году увеличил продажи хлоркалия на 58% - 23.05.2024, ПРАЙМ

"Уралкалий" в 2023 году увеличил продажи хлоркалия на 58%

"Уралкалий" в 2023 году увеличил производство хлористого калия на 44% по сравнению с 2022 годом - до 9,8 миллиона тонн, объем продаж хлоркалия вырос на 58% - до | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T22:32+0300

2024-05-23T22:32+0300

2024-05-23T22:32+0300

экономика

уралкалий

удобрения

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. "Уралкалий" в 2023 году увеличил производство хлористого калия на 44% по сравнению с 2022 годом - до 9,8 миллиона тонн, объем продаж хлоркалия вырос на 58% - до 10 миллионов тонн, следует из годового отчета компании. В то же время общая чистая выручка "Уралкалия" в 2023 году снизилась на 18%, до 3,5 миллиарда долларов, из-за падения цен на хлоркалий на 54%. Выручка от продаж собственной продукции снизилась на 15%, в то время как выручка от реализации товаров для перепродажи выросла на 12% и достигла одного миллиарда долларов. Реализация товаров для перепродажи составила 24% от общей выручки компании в 2023 году. Поставки на экспорт увеличились вдвое по сравнению с 2022 годом и достигли 7,6 миллиона тонн. "В течение 2023 года "Уралкалий" планомерно наращивал объемы экспортных поставок, сумев выйти на исторические среднемесячные объемы. Тем не менее структура экспортных продаж по регионам в значительной степени изменилась... объем экспорта в страны Европейского союза находится на исторически минимальном значении после введения со стороны ЕС секторальных санкций в отношении хлористого калия, который происходит или экспортируется из России", - сообщается в отчете. Согласно документу, основными экспортными рынками в прошлом году были Китай, Индия и страны Латинской Америки. Также в течение 2023 года около 64 тысяч тонн хлористого калия в рамках благотворительной программы, реализованной группой с Организацией Объединенных Наций, были отправлены в страны Африки: Кению, Нигерию и Зимбабве. Около 82% от объема экспорта собственной продукции "Уралкалия" было отгружено морским транспортом, остальные - по железной дороге, больше всего было отгружено в Китай. Основными потребителями продукции компании на внутреннем рынке являются производители сложных минеральных удобрений, поставки которым в 2023 году составили 1,9 миллиона тонн, или 78% от общего объема поставок на рынок РФ. Объем поставок хлоркалия на внутренний рынок снизился на 5% по сравнению с 2022 годом и составил 2,4 миллиона тонн. "Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).

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уралкалий, удобрения