https://1prime.ru/20240523/uralkaliy-848460524.html
"Уралкалий" в 2023 году увеличил продажи хлоркалия на 58%
"Уралкалий" в 2023 году увеличил продажи хлоркалия на 58% - 23.05.2024, ПРАЙМ
"Уралкалий" в 2023 году увеличил продажи хлоркалия на 58%
"Уралкалий" в 2023 году увеличил производство хлористого калия на 44% по сравнению с 2022 годом - до 9,8 миллиона тонн, объем продаж хлоркалия вырос на 58% - до | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T22:32+0300
2024-05-23T22:32+0300
2024-05-23T22:32+0300
экономика
уралкалий
удобрения
https://cdnn.1prime.ru/img/79633/43/796334372_0:158:3024:1859_1920x0_80_0_0_81b588c8abc951794bdf3638c0c20285.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. "Уралкалий" в 2023 году увеличил производство хлористого калия на 44% по сравнению с 2022 годом - до 9,8 миллиона тонн, объем продаж хлоркалия вырос на 58% - до 10 миллионов тонн, следует из годового отчета компании. В то же время общая чистая выручка "Уралкалия" в 2023 году снизилась на 18%, до 3,5 миллиарда долларов, из-за падения цен на хлоркалий на 54%. Выручка от продаж собственной продукции снизилась на 15%, в то время как выручка от реализации товаров для перепродажи выросла на 12% и достигла одного миллиарда долларов. Реализация товаров для перепродажи составила 24% от общей выручки компании в 2023 году. Поставки на экспорт увеличились вдвое по сравнению с 2022 годом и достигли 7,6 миллиона тонн. "В течение 2023 года "Уралкалий" планомерно наращивал объемы экспортных поставок, сумев выйти на исторические среднемесячные объемы. Тем не менее структура экспортных продаж по регионам в значительной степени изменилась... объем экспорта в страны Европейского союза находится на исторически минимальном значении после введения со стороны ЕС секторальных санкций в отношении хлористого калия, который происходит или экспортируется из России", - сообщается в отчете. Согласно документу, основными экспортными рынками в прошлом году были Китай, Индия и страны Латинской Америки. Также в течение 2023 года около 64 тысяч тонн хлористого калия в рамках благотворительной программы, реализованной группой с Организацией Объединенных Наций, были отправлены в страны Африки: Кению, Нигерию и Зимбабве. Около 82% от объема экспорта собственной продукции "Уралкалия" было отгружено морским транспортом, остальные - по железной дороге, больше всего было отгружено в Китай. Основными потребителями продукции компании на внутреннем рынке являются производители сложных минеральных удобрений, поставки которым в 2023 году составили 1,9 миллиона тонн, или 78% от общего объема поставок на рынок РФ. Объем поставок хлоркалия на внутренний рынок снизился на 5% по сравнению с 2022 годом и составил 2,4 миллиона тонн. "Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).
https://1prime.ru/20230405/840289237.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79633/43/796334372_168:0:2856:2016_1920x0_80_0_0_02a3f5337ff8a7fb74e2085604417a48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уралкалий, удобрения
Экономика, Уралкалий, удобрения
"Уралкалий" в 2023 году увеличил продажи хлоркалия на 58%
"Уралкалий" в 2023 году увеличил продажи хлоркалия на 58%, производство до 9,8 млн тонн
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. "Уралкалий" в 2023 году увеличил производство хлористого калия на 44% по сравнению с 2022 годом - до 9,8 миллиона тонн, объем продаж хлоркалия вырос на 58% - до 10 миллионов тонн, следует из годового отчета компании.
В то же время общая чистая выручка "Уралкалия" в 2023 году снизилась на 18%, до 3,5 миллиарда долларов, из-за падения цен на хлоркалий на 54%. Выручка от продаж собственной продукции снизилась на 15%, в то время как выручка от реализации товаров для перепродажи выросла на 12% и достигла одного миллиарда долларов. Реализация товаров для перепродажи составила 24% от общей выручки компании в 2023 году. Поставки на экспорт увеличились вдвое по сравнению с 2022 годом и достигли 7,6 миллиона тонн.
"В течение 2023 года "Уралкалий" планомерно наращивал объемы экспортных поставок, сумев выйти на исторические среднемесячные объемы. Тем не менее структура экспортных продаж по регионам в значительной степени изменилась... объем экспорта в страны Европейского союза находится на исторически минимальном значении после введения со стороны ЕС секторальных санкций в отношении хлористого калия, который происходит или экспортируется из России", - сообщается в отчете.
"Уралкалий" подписал контракт на поставки удобрений в Индию
Согласно документу, основными экспортными рынками в прошлом году были Китай, Индия и страны Латинской Америки. Также в течение 2023 года около 64 тысяч тонн хлористого калия в рамках благотворительной программы, реализованной группой с Организацией Объединенных Наций, были отправлены в страны Африки: Кению, Нигерию и Зимбабве. Около 82% от объема экспорта собственной продукции "Уралкалия" было отгружено морским транспортом, остальные - по железной дороге, больше всего было отгружено в Китай.
Основными потребителями продукции компании на внутреннем рынке являются производители сложных минеральных удобрений, поставки которым в 2023 году составили 1,9 миллиона тонн, или 78% от общего объема поставок на рынок РФ. Объем поставок хлоркалия на внутренний рынок снизился на 5% по сравнению с 2022 годом и составил 2,4 миллиона тонн.
"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).