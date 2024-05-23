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Путин прибыл в Минск с официальным визитом

Путин прибыл в Минск с официальным визитом - 23.05.2024, ПРАЙМ

Путин прибыл в Минск с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в четверг в Минск с двухдневным официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости. | 23.05.2024, ПРАЙМ

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россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 23 мая – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в четверг в Минск с двухдневным официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости. Самолет Путина приземлился в минском аэропорту, где российского лидера встречал президент Белоруссии Александр Лукашенко.Как сообщала пресс-служба Кремля, визит Путина проходит по приглашению Лукашенко. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уже в четверг вечером состоится "обширное общение" Путина и Лукашенко, а в пятницу "будет целый день этого официального визита". Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, переговоры лидеров 24 мая пройдут во Дворце Независимости в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составах. Стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений. К ним относятся интеграционная повестка и реализация решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере. Также в центре внимания Путина и Лукашенко традиционно будут международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко