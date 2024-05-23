https://1prime.ru/20240523/vk-848429163.html
Выручка VK в I квартале выросла на 24 процента
Выручка VK в I квартале выросла на 24 процента - 23.05.2024, ПРАЙМ
Выручка VK в I квартале выросла на 24 процента
Выручка VK по МСФО в первом квартале 2024 года выросла на 24%, до 33,8 миллиарда рублей, основным источником прироста стала выручка компании от онлайн-рекламы - | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T10:09+0300
2024-05-23T10:09+0300
2024-05-23T10:09+0300
россия
vk
мсфо
https://cdnn.1prime.ru/img/83560/14/835601480_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ef61642a6fb0a161cd8c0a1195dc65d8.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в первом квартале 2024 года выросла на 24%, до 33,8 миллиарда рублей, основным источником прироста стала выручка компании от онлайн-рекламы - она увеличилась на 21%, до 19,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Выручка VK за первый квартал 2024 года увеличилась на 24% год к году, до 33,8 миллиарда рублей. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 21% по сравнению с первым кварталом 2023 года, до 19,8 миллиарда рублей", - говорится в отчете. Выручка сегмента "Образовательные технологии" в отчетном периоде выросла на треть по сравнению с первым кварталом 2023 года, до 4,7 миллиарда рублей, уточняется, что это связано с устойчивым спросом на курсы Skillbox Holding Limited и "Учи.ру", а также консолидацией "Учи.ру" и "Тетрики". Выручка сегмента "Технологии для бизнеса" выросла на 55,2%, до 1,8 миллиарда рублей, драйвером роста этого показателя VK назвал облачные сервисы и коммуникационные решения компании. Выручка сегмента "Экосистемные сервисы и прочие направления" выросла на 11,5%, до 5,4 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20240322/sverkhpribyl-846568964.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83560/14/835601480_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_653ac01ec957795798381dfec2c070a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, vk, мсфо
Выручка VK в I квартале выросла на 24 процента
Выручка VK по МСФО в I квартале выросла до 33,8 миллиарда рублей
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в первом квартале 2024 года выросла на 24%, до 33,8 миллиарда рублей, основным источником прироста стала выручка компании от онлайн-рекламы - она увеличилась на 21%, до 19,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
"Выручка VK за первый квартал 2024 года увеличилась на 24% год к году, до 33,8 миллиарда рублей. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 21% по сравнению с первым кварталом 2023 года, до 19,8 миллиарда рублей", - говорится в отчете.
Выручка сегмента "Образовательные технологии" в отчетном периоде выросла на треть по сравнению с первым кварталом 2023 года, до 4,7 миллиарда рублей, уточняется, что это связано с устойчивым спросом на курсы Skillbox Holding Limited и "Учи.ру", а также консолидацией "Учи.ру" и "Тетрики".
Выручка сегмента "Технологии для бизнеса" выросла на 55,2%, до 1,8 миллиарда рублей, драйвером роста этого показателя VK назвал облачные сервисы и коммуникационные решения компании. Выручка сегмента "Экосистемные сервисы и прочие направления" выросла на 11,5%, до 5,4 миллиарда рублей.
VK выплатил налог налог на сверхприбыль в размере 104 миллиона рублей