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Выручка VK в I квартале выросла на 24 процента

Выручка VK в I квартале выросла на 24 процента - 23.05.2024, ПРАЙМ

Выручка VK в I квартале выросла на 24 процента

Выручка VK по МСФО в первом квартале 2024 года выросла на 24%, до 33,8 миллиарда рублей, основным источником прироста стала выручка компании от онлайн-рекламы - | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T10:09+0300

2024-05-23T10:09+0300

2024-05-23T10:09+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в первом квартале 2024 года выросла на 24%, до 33,8 миллиарда рублей, основным источником прироста стала выручка компании от онлайн-рекламы - она увеличилась на 21%, до 19,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Выручка VK за первый квартал 2024 года увеличилась на 24% год к году, до 33,8 миллиарда рублей. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 21% по сравнению с первым кварталом 2023 года, до 19,8 миллиарда рублей", - говорится в отчете. Выручка сегмента "Образовательные технологии" в отчетном периоде выросла на треть по сравнению с первым кварталом 2023 года, до 4,7 миллиарда рублей, уточняется, что это связано с устойчивым спросом на курсы Skillbox Holding Limited и "Учи.ру", а также консолидацией "Учи.ру" и "Тетрики". Выручка сегмента "Технологии для бизнеса" выросла на 55,2%, до 1,8 миллиарда рублей, драйвером роста этого показателя VK назвал облачные сервисы и коммуникационные решения компании. Выручка сегмента "Экосистемные сервисы и прочие направления" выросла на 11,5%, до 5,4 миллиарда рублей.

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россия, vk, мсфо