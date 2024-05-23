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Под обстрел ВСУ в Белгороде попали два детских лагеря

Под обстрел ВСУ в Белгороде попали два детских лагеря - 23.05.2024, ПРАЙМ

Под обстрел ВСУ в Белгороде попали два детских лагеря

Системы ПВО ликвидировали несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T08:22+0300

2024-05-23T08:22+0300

2024-05-23T08:23+0300

россия

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Системы ПВО ликвидировали несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.По словам политика, были зафиксированы повреждения на территориях двух детских лагерей. Отмечается, что в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе.Кроме того, по словам губернатора, в трех частных жилых домах села Таврово Белгородского района после атаки были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, на территории двух частных жилых домов осколками посечены кровли гаражей, поврежден один автомобиль. Гладков отметил, что все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в центре российского Белгорода на фоне объявленной ракетной опасности прогремела серия из нескольких десятков взрывов.

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россия, белгород, вячеслав гладков