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Под обстрел ВСУ в Белгороде попали два детских лагеря
Под обстрел ВСУ в Белгороде попали два детских лагеря - 23.05.2024, ПРАЙМ
Под обстрел ВСУ в Белгороде попали два детских лагеря
Системы ПВО ликвидировали несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T08:22+0300
2024-05-23T08:22+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Системы ПВО ликвидировали несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.По словам политика, были зафиксированы повреждения на территориях двух детских лагерей. Отмечается, что в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе.Кроме того, по словам губернатора, в трех частных жилых домах села Таврово Белгородского района после атаки были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, на территории двух частных жилых домов осколками посечены кровли гаражей, поврежден один автомобиль. Гладков отметил, что все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в центре российского Белгорода на фоне объявленной ракетной опасности прогремела серия из нескольких десятков взрывов.
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россия, белгород, вячеслав гладков
РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Вячеслав Гладков
Под обстрел ВСУ в Белгороде попали два детских лагеря
Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Системы ПВО ликвидировали несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам политика, были зафиксированы повреждения на территориях двух детских лагерей. Отмечается, что в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе.
Кроме того, по словам губернатора, в трех частных жилых домах села Таврово Белгородского района после атаки были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, на территории двух частных жилых домов осколками посечены кровли гаражей, поврежден один автомобиль.
Гладков отметил, что все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в центре российского Белгорода на фоне объявленной ракетной опасности прогремела серия из нескольких десятков взрывов.