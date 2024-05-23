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В ГД внесут проект о выплатах женщинам, родившим ребенка до 25 лет - 23.05.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о выплатах женщинам, родившим ребенка до 25 лет
В ГД внесут проект о выплатах женщинам, родившим ребенка до 25 лет - 23.05.2024, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о выплатах женщинам, родившим ребенка до 25 лет
Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект о праве женщин, вне зависимости от своего материального... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T09:28+0300
2024-05-23T09:28+0300
россия
лдпр
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект о праве женщин, вне зависимости от своего материального положения, на получение от государства единовременного пособия в 200 тысяч рублей при рождении ребёнка до 25 лет, сообщили в пресс-службе ЛДПР. "Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили дать женщинам право вне зависимости от своего материального положения на получение от государства единовременного пособия в 200 тысяч рублей при рождении ребёнка до 25 лет. При этом в случае рождения двух и более детей такое пособие будет выплачиваться на каждого ребёнка", - рассказали в пресс-службе. Депутаты предложили внести соответствующие изменения в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". "На сегодняшний день разовая выплата при рождении ребёнка для работающих родителей составляет порядка 24 тысяч рублей. Однако, по мнению авторов проекта, данная мера поддержки является недостаточной. Предстоящие расходы на содержание ребёнка отпугивают многих россиянок от рождения детей, уверены депутаты", - отметили в пресс-службе. По словам замглавы фракции ЛДПР Сергея Леонова, законопроект направлен на увеличение рождаемости именно в молодых семьях, там, где женщины рожают или готовы родить до 25 лет. Депутат отметил, что это как правило, либо студенческие семьи, либо семьи, которые только начинают свою самостоятельную жизнь. По его словам, таким семьям финансово тяжело, поэтому сумма в 200 тысяч рублей может стать подспорьем для того, чтобы на первое время обеспечить всем необходимым ребёнка и кормящую мать после родов. "Семье необходимо купить коляску, кроватку, одежду, питание для ребёнка. На наш взгляд, это будет определённой социальной гарантией для людей, которые обзавелись ребёнком до 25 лет. Почему всё это нужно? Потому что сейчас в основном женщины рожают детей в возрасте старше 28-30 лет. И, как правило, это один ребёнок, максимум два. Женщинам нужно дать такой стимул, чтобы они перестали бояться заводить своего первенца и чувствовали себя уверенно в финансовом плане. Поэтому стимулирование рождения первого ребёнка в молодом возрасте – это путь к увеличению многодетных семей и определённый вклад в улучшение демографической ситуации в нашей стране. Инициативу внесём в Госдуму уже в четверг", – рассказал Леонов журналистам. Авторы законопроекта отмечают, что средний возраст матери при рождении первого ребёнка увеличился и постепенно движется к 30 годам. В ЛДПР считают, что текущая тенденция может привести к демографической катастрофе, однако единовременная выплата в 200 тысяч рублей сможет существенно поддержать молодых матерей и выступить весомым стимулом для рождения двух и более детей.
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россия, лдпр, выплаты, новости
РОССИЯ, ЛДПР, ВЫПЛАТЫ, Новости
09:28 23.05.2024
 
В ГД внесут проект о выплатах женщинам, родившим ребенка до 25 лет

ЛДПР внесет в ГД проект о выплатах в 200 тыс руб женщинам, родившим ребенка до 25 лет

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект о праве женщин, вне зависимости от своего материального положения, на получение от государства единовременного пособия в 200 тысяч рублей при рождении ребёнка до 25 лет, сообщили в пресс-службе ЛДПР.
"Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили дать женщинам право вне зависимости от своего материального положения на получение от государства единовременного пособия в 200 тысяч рублей при рождении ребёнка до 25 лет. При этом в случае рождения двух и более детей такое пособие будет выплачиваться на каждого ребёнка", - рассказали в пресс-службе.
Депутаты предложили внести соответствующие изменения в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
"На сегодняшний день разовая выплата при рождении ребёнка для работающих родителей составляет порядка 24 тысяч рублей. Однако, по мнению авторов проекта, данная мера поддержки является недостаточной. Предстоящие расходы на содержание ребёнка отпугивают многих россиянок от рождения детей, уверены депутаты", - отметили в пресс-службе.
По словам замглавы фракции ЛДПР Сергея Леонова, законопроект направлен на увеличение рождаемости именно в молодых семьях, там, где женщины рожают или готовы родить до 25 лет. Депутат отметил, что это как правило, либо студенческие семьи, либо семьи, которые только начинают свою самостоятельную жизнь. По его словам, таким семьям финансово тяжело, поэтому сумма в 200 тысяч рублей может стать подспорьем для того, чтобы на первое время обеспечить всем необходимым ребёнка и кормящую мать после родов.
"Семье необходимо купить коляску, кроватку, одежду, питание для ребёнка. На наш взгляд, это будет определённой социальной гарантией для людей, которые обзавелись ребёнком до 25 лет. Почему всё это нужно? Потому что сейчас в основном женщины рожают детей в возрасте старше 28-30 лет. И, как правило, это один ребёнок, максимум два. Женщинам нужно дать такой стимул, чтобы они перестали бояться заводить своего первенца и чувствовали себя уверенно в финансовом плане. Поэтому стимулирование рождения первого ребёнка в молодом возрасте – это путь к увеличению многодетных семей и определённый вклад в улучшение демографической ситуации в нашей стране. Инициативу внесём в Госдуму уже в четверг", – рассказал Леонов журналистам.
Авторы законопроекта отмечают, что средний возраст матери при рождении первого ребёнка увеличился и постепенно движется к 30 годам. В ЛДПР считают, что текущая тенденция может привести к демографической катастрофе, однако единовременная выплата в 200 тысяч рублей сможет существенно поддержать молодых матерей и выступить весомым стимулом для рождения двух и более детей.
 
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