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Начальника управления связи ВС Шамарина арестовали по делу о крупной взятке
Начальника управления связи ВС Шамарина арестовали по делу о крупной взятке - 23.05.2024, ПРАЙМ
Начальника управления связи ВС Шамарина арестовали по делу о крупной взятке
В России арестовали начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T10:30+0300
2024-05-23T10:30+0300
2024-05-23T10:34+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В России арестовали начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом агентству РИА Новости рассказали в 235-м гарнизонном военном суде. Как отметил источник издания, суд удовлетворил ходатайство об избрании наказания для Шамарина в виде заключения под стражу. Сообщается, что он обвиняется в получении крупной взятки, за что ему грозит до 15 лет заключения в колонии.Ранее за коррупционные махинации был арестован начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. По версии следствия, в 2021-2023 годах он получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу. Отмечается, что сумма взятки, за которую арестовали Кузнецова, превышает 30 миллионов рублей.
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россия, вс россии, взятка
РОССИЯ, ВС России, взятка
Начальника управления связи ВС Шамарина арестовали по делу о крупной взятке
Главу управления связи ВС генерала Шамарина арестовали по делу о крупной взятке
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В России арестовали начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом агентству РИА Новости рассказали в 235-м гарнизонном военном суде.
Как отметил источник издания, суд удовлетворил ходатайство об избрании наказания для Шамарина в виде заключения под стражу. Сообщается, что он обвиняется в получении крупной взятки, за что ему грозит до 15 лет заключения в колонии.
Ранее за коррупционные махинации был арестован начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. По версии следствия, в 2021-2023 годах он получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу. Отмечается, что сумма взятки, за которую арестовали Кузнецова, превышает 30 миллионов рублей.
Защита кадровика Минобороны Кузнецова обжаловала его арест