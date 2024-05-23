https://1prime.ru/20240523/vzyatka-848445964.html

Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН до делу о взятке

Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН до делу о взятке - 23.05.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН до делу о взятке

Тверской суд Москвы принял решение арестовать замначальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева по обвинению в получении взятки. Об этом... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:41+0300

2024-05-23T14:41+0300

2024-05-23T14:50+0300

суд

взятка

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы принял решение арестовать замначальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева по обвинению в получении взятки. Об этом агентству РИА нвоости рассказали в пресс-службе инстанции.Соответствующее ходатайство в суд подало следствие. Отмечается, что обвиняемый "по предварительной договоренности с другими фигурантами получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО "РЗН ФУД". Талаеву вменяют получение взятки в особо крупном размере, ему грозит до 12 лет колонии.По словам источника РИА Новости, суд ходатайство удовлетворил.

https://1prime.ru/20240523/sud-848438833.html

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суд, взятка