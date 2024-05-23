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Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН до делу о взятке - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН до делу о взятке
Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН до делу о взятке - 23.05.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН до делу о взятке
Тверской суд Москвы принял решение арестовать замначальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева по обвинению в получении взятки. Об этом... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:41+0300
2024-05-23T14:50+0300
суд
взятка
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы принял решение арестовать замначальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева по обвинению в получении взятки. Об этом агентству РИА нвоости рассказали в пресс-службе инстанции.Соответствующее ходатайство в суд подало следствие. Отмечается, что обвиняемый "по предварительной договоренности с другими фигурантами получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО "РЗН ФУД". Талаеву вменяют получение взятки в особо крупном размере, ему грозит до 12 лет колонии.По словам источника РИА Новости, суд ходатайство удовлетворил.
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суд, взятка
суд, взятка
14:41 23.05.2024 (обновлено: 14:50 23.05.2024)
 
Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН до делу о взятке

Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН, обвиняемого в получении взятки

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы принял решение арестовать замначальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева по обвинению в получении взятки. Об этом агентству РИА нвоости рассказали в пресс-службе инстанции.
Соответствующее ходатайство в суд подало следствие. Отмечается, что обвиняемый "по предварительной договоренности с другими фигурантами получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО "РЗН ФУД".
Талаеву вменяют получение взятки в особо крупном размере, ему грозит до 12 лет колонии.
По словам источника РИА Новости, суд ходатайство удовлетворил.
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