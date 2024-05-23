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Стала известна сумма взятки, полученная арестованным замначальником УФСИН
Стала известна сумма взятки, полученная арестованным замначальником УФСИН - 23.05.2024, ПРАЙМ
Стала известна сумма взятки, полученная арестованным замначальником УФСИН
Арестованный замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев получил взятку в размере 800 тысяч рублей от бизнесмена за покровительство. Об этом... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T16:13+0300
2024-05-23T16:13+0300
2024-05-23T16:51+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Арестованный замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев получил взятку в размере 800 тысяч рублей от бизнесмена за покровительство. Об этом агентству РИА Новости заявила старший помощник областного главка СК России Ольга Врадий."Заместителю начальника УФСИН России по Московской области предъявлено обвинение в получении взятки, а трем коммерсантам - в даче взяток и посредничестве", — сказала собеседница агентства.Она также добавила, что, по версии следствия, летом 2023 года Талаев, занимая должность заместителя начальника УФСИН России по Московской области, получил взятку в размере более 800 тысяч рублей.Взятку передал представитель компании, поставлявшей молочную продукцию в учреждения УФСИН по Московской области, за покровительство деятельности компании и других аффилированных организаций.
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РОССИЯ, ФСИН, взятка, Новости
Стала известна сумма взятки, полученная арестованным замначальником УФСИН
СК: арестованный замначальника УФСИН по Подмосковью получил взятку на 800 тыс руб
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Арестованный замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев получил взятку в размере 800 тысяч рублей от бизнесмена за покровительство. Об этом агентству РИА Новости заявила старший помощник областного главка СК России Ольга Врадий.
"Заместителю начальника УФСИН России по Московской области предъявлено обвинение в получении взятки, а трем коммерсантам - в даче взяток и посредничестве", — сказала собеседница агентства.
Она также добавила, что, по версии следствия, летом 2023 года Талаев, занимая должность заместителя начальника УФСИН России по Московской области, получил взятку в размере более 800 тысяч рублей.
Взятку передал представитель компании, поставлявшей молочную продукцию в учреждения УФСИН по Московской области, за покровительство деятельности компании и других аффилированных организаций.
Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН до делу о взятке