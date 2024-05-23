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Стала известна сумма взятки, полученная арестованным замначальником УФСИН

Стала известна сумма взятки, полученная арестованным замначальником УФСИН - 23.05.2024, ПРАЙМ

Стала известна сумма взятки, полученная арестованным замначальником УФСИН

Арестованный замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев получил взятку в размере 800 тысяч рублей от бизнесмена за покровительство. Об этом... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T16:13+0300

2024-05-23T16:13+0300

2024-05-23T16:51+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Арестованный замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев получил взятку в размере 800 тысяч рублей от бизнесмена за покровительство. Об этом агентству РИА Новости заявила старший помощник областного главка СК России Ольга Врадий."Заместителю начальника УФСИН России по Московской области предъявлено обвинение в получении взятки, а трем коммерсантам - в даче взяток и посредничестве", — сказала собеседница агентства.Она также добавила, что, по версии следствия, летом 2023 года Талаев, занимая должность заместителя начальника УФСИН России по Московской области, получил взятку в размере более 800 тысяч рублей.Взятку передал представитель компании, поставлявшей молочную продукцию в учреждения УФСИН по Московской области, за покровительство деятельности компании и других аффилированных организаций.

https://1prime.ru/20240523/vzyatka-848445964.html

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россия, фсин, взятка, новости