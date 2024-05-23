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На складе Wildberries в Электростали проходит проверка документов - 23.05.2024, ПРАЙМ
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На складе Wildberries в Электростали проходит проверка документов
На складе Wildberries в Электростали проходит проверка документов - 23.05.2024, ПРАЙМ
На складе Wildberries в Электростали проходит проверка документов
Плановая проверка документов в рамках работы правоохранительных органов проходит на складе Wildberries в подмосковной Электростали, он работает штатно, сообщает | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:15+0300
2024-05-23T12:15+0300
wildberries
документы
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Плановая проверка документов в рамках работы правоохранительных органов проходит на складе Wildberries в подмосковной Электростали, он работает штатно, сообщает компания."На складе Wildberries в Электростали идет плановая проверка документов исполнителей в рамках работы правоохранительных органов. Склад работает в штатном режиме, текущая проверка не влияет на работу объекта. Все исполнители возвращаются к своей деятельности", - говорится в сообщении.Отмечается, что сама компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает им содействие.Это уже не первая проверка, которая проходит на складах Wildberries. Так, например, в начале марта проверка документов состоялась в Екатеринбурге, а до этого - в сортировочном центре во Внуково.
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wildberries, документы
Wildberries, документы
12:15 23.05.2024
 
На складе Wildberries в Электростали проходит проверка документов

Wildberries: проверка документов проходит на складе компании в Электростали

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Плановая проверка документов в рамках работы правоохранительных органов проходит на складе Wildberries в подмосковной Электростали, он работает штатно, сообщает компания.
"На складе Wildberries в Электростали идет плановая проверка документов исполнителей в рамках работы правоохранительных органов. Склад работает в штатном режиме, текущая проверка не влияет на работу объекта. Все исполнители возвращаются к своей деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сама компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает им содействие.
Это уже не первая проверка, которая проходит на складах Wildberries. Так, например, в начале марта проверка документов состоялась в Екатеринбурге, а до этого - в сортировочном центре во Внуково.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
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