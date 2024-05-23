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Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил
Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил - 23.05.2024, ПРАЙМ
Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил
Если власти Японии примут решение отказаться от 9-й статьи конституции, которая предполагает отказ от вооруженных сил, Россия будет вынуждена принять контрмеры. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T05:48+0300
2024-05-23T05:48+0300
2024-05-23T05:48+0300
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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Если власти Японии примут решение отказаться от 9-й статьи конституции, которая предполагает отказ от вооруженных сил, Россия будет вынуждена принять контрмеры. Об этом сообщил директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева.Она подчеркнула, что Токио продолжает пытаться "подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции в русле курса нынешней администрации на ускоренную ремилитаризацию". По ее словам, Москва активно наблюдает за тем, как этот процесс набирает оброты.Воробьева упомянула, что подобное развитие событий создает для России новые угрозы безопасности. Директор департамента добавила, что отказ Японии от "пацифистской статьи" приведет к напряжении в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этой связи она резюмировала, что окончательное решение по отмене статьи должен будет принять японский народ на референдуме, но до этого предстоит длинный и долгий путь.
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россия, япония
Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил
МИД: РФ примет меры в случае отказа Японии от "пацифистской" статьи конституции
МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Если власти Японии примут решение отказаться от 9-й статьи конституции, которая предполагает отказ от вооруженных сил, Россия будет вынуждена принять контрмеры. Об этом сообщил директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева.
Она подчеркнула, что Токио продолжает пытаться "подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции в русле курса нынешней администрации на ускоренную ремилитаризацию". По ее словам, Москва активно наблюдает за тем, как этот процесс набирает оброты.
Воробьева упомянула, что подобное развитие событий создает для России новые угрозы безопасности. Директор департамента добавила, что отказ Японии от "пацифистской статьи" приведет к напряжении в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В этой связи она резюмировала, что окончательное решение по отмене статьи должен будет принять японский народ на референдуме, но до этого предстоит длинный и долгий путь.