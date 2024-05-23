https://1prime.ru/20240523/yuan-848436282.html

Доля юаня в расчетах через SWIFT за год выросла вдвое

Доля юаня в расчетах через SWIFT за год выросла вдвое - 23.05.2024, ПРАЙМ

Доля юаня в расчетах через SWIFT за год выросла вдвое

Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в апреле выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,52%, следует из... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:19+0300

2024-05-23T12:19+0300

2024-05-23T12:19+0300

юань

swift

https://cdnn.1prime.ru/img/84161/87/841618756_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_6fb4cba54fa664afd34c408cb004561e.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в апреле выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,52%, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости.При этом за месяц китайская валюта несколько растеряла свои позиции - по итогам марта ее доля находилась на историческом максимуме за все время наблюдений (4,69%).По-прежнему самой востребованной валютой остался доллар - на него пришлось 47,31% всех мировых расчетов через эту систему. За месяц показатель "американца" практически не изменился, сократившись на 0,06 процентного пункта. А вот доля евро перешла к росту, прибавив 0,62 процентного пункта - до 22,55%.В годовом выражении ситуация была противоположной: доля доллара выросла на 4,6 процентного пункта с 42,71% годом ранее, а евро - снизилась на 9,19 процентного пункта (в апреле прошлого года на "европейца" приходилось 31,74% расчетов).

https://1prime.ru/20240516/platezhi-848220249.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, swift