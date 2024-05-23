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Доля юаня в расчетах через SWIFT за год выросла вдвое
Доля юаня в расчетах через SWIFT за год выросла вдвое - 23.05.2024, ПРАЙМ
Доля юаня в расчетах через SWIFT за год выросла вдвое
Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в апреле выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,52%, следует из... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:19+0300
2024-05-23T12:19+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в апреле выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,52%, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости.При этом за месяц китайская валюта несколько растеряла свои позиции - по итогам марта ее доля находилась на историческом максимуме за все время наблюдений (4,69%).По-прежнему самой востребованной валютой остался доллар - на него пришлось 47,31% всех мировых расчетов через эту систему. За месяц показатель "американца" практически не изменился, сократившись на 0,06 процентного пункта. А вот доля евро перешла к росту, прибавив 0,62 процентного пункта - до 22,55%.В годовом выражении ситуация была противоположной: доля доллара выросла на 4,6 процентного пункта с 42,71% годом ранее, а евро - снизилась на 9,19 процентного пункта (в апреле прошлого года на "европейца" приходилось 31,74% расчетов).
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юань, swift
Доля юаня в расчетах через SWIFT за год выросла вдвое
Доля юаня в расчетах через SWIFT за год выросла до 4,52 процента
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в апреле выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,52%, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости.
При этом за месяц китайская валюта несколько растеряла свои позиции - по итогам марта ее доля находилась на историческом максимуме за все время наблюдений (4,69%).
По-прежнему самой востребованной валютой остался доллар - на него пришлось 47,31% всех мировых расчетов через эту систему. За месяц показатель "американца" практически не изменился, сократившись на 0,06 процентного пункта. А вот доля евро перешла к росту, прибавив 0,62 процентного пункта - до 22,55%.
В годовом выражении ситуация была противоположной: доля доллара выросла на 4,6 процентного пункта с 42,71% годом ранее, а евро - снизилась на 9,19 процентного пункта (в апреле прошлого года на "европейца" приходилось 31,74% расчетов).
Почти 90% платежей России и Китая проводятся в рублях и юанях, заявил Путин