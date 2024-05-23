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ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП за пределами площадки
ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП за пределами площадки - 23.05.2024, ПРАЙМ
ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП за пределами площадки
Запорожская атомная энергостанция потеряла связь с последней линией электропередач за пределами площадки, она зависит от единственной резервной линии. Об этом... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:34+0300
2024-05-23T15:34+0300
2024-05-23T15:34+0300
энергетика
рафаэль гросси
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Запорожская атомная энергостанция потеряла связь с последней линией электропередач за пределами площадки, она зависит от единственной резервной линии. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Слова главы агентства приводятся в аккаунте в социальной сети Х."ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи 750 кВ за пределами площадки сегодня днем из-за короткого замыкания, в результате чего она зависит от единственной резервной линии", - отметил Гросси.По его словам, отключение энергии снова указывает на опасность ядерной защиты на станции.
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рафаэль гросси
Энергетика, Рафаэль Гросси
ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП за пределами площадки
Гросси: ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП за пределами площадки
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Запорожская атомная энергостанция потеряла связь с последней линией электропередач за пределами площадки, она зависит от единственной резервной линии. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Слова главы агентства приводятся в аккаунте в социальной сети Х.
"ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи 750 кВ за пределами площадки сегодня днем из-за короткого замыкания, в результате чего она зависит от единственной резервной линии", - отметил Гросси.
По его словам, отключение энергии снова указывает на опасность ядерной защиты на станции.
Гросси рассказал о "хрупкой" ситуации на Запорожской АЭС