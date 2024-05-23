Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП за пределами площадки - 23.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240523/zaes-848449896.html
ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП за пределами площадки
ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП за пределами площадки - 23.05.2024, ПРАЙМ
ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП за пределами площадки
Запорожская атомная энергостанция потеряла связь с последней линией электропередач за пределами площадки, она зависит от единственной резервной линии. Об этом... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:34+0300
2024-05-23T15:34+0300
энергетика
рафаэль гросси
https://cdnn.1prime.ru/img/84196/06/841960648_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_404203062b97e3427c2cebdf4a4caea2.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Запорожская атомная энергостанция потеряла связь с последней линией электропередач за пределами площадки, она зависит от единственной резервной линии. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Слова главы агентства приводятся в аккаунте в социальной сети Х."ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи 750 кВ за пределами площадки сегодня днем из-за короткого замыкания, в результате чего она зависит от единственной резервной линии", - отметил Гросси.По его словам, отключение энергии снова указывает на опасность ядерной защиты на станции.
https://1prime.ru/20240521/zaes-848348948.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84196/06/841960648_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_265cc4b1fd5cd65e8adfcd9cd31b8e57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рафаэль гросси
Энергетика, Рафаэль Гросси
15:34 23.05.2024
 
ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП за пределами площадки

Гросси: ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП за пределами площадки

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Запорожская атомная энергостанция потеряла связь с последней линией электропередач за пределами площадки, она зависит от единственной резервной линии. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Слова главы агентства приводятся в аккаунте в социальной сети Х.
"ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи 750 кВ за пределами площадки сегодня днем из-за короткого замыкания, в результате чего она зависит от единственной резервной линии", - отметил Гросси.
По его словам, отключение энергии снова указывает на опасность ядерной защиты на станции.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Гросси рассказал о "хрупкой" ситуации на Запорожской АЭС
21 мая, 06:12
 
ЭнергетикаРафаэль Гросси
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала