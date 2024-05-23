https://1prime.ru/20240523/zaes-848449896.html

ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП за пределами площадки

ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП за пределами площадки - 23.05.2024, ПРАЙМ

ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП за пределами площадки

Запорожская атомная энергостанция потеряла связь с последней линией электропередач за пределами площадки, она зависит от единственной резервной линии. Об этом... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T15:34+0300

2024-05-23T15:34+0300

2024-05-23T15:34+0300

энергетика

рафаэль гросси

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Запорожская атомная энергостанция потеряла связь с последней линией электропередач за пределами площадки, она зависит от единственной резервной линии. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Слова главы агентства приводятся в аккаунте в социальной сети Х."ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи 750 кВ за пределами площадки сегодня днем из-за короткого замыкания, в результате чего она зависит от единственной резервной линии", - отметил Гросси.По его словам, отключение энергии снова указывает на опасность ядерной защиты на станции.

https://1prime.ru/20240521/zaes-848348948.html

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рафаэль гросси