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ФРГ отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида, заявил МИД

ФРГ отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида, заявил МИД - 23.05.2024, ПРАЙМ

ФРГ отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида, заявил МИД

МИД Германии отказался признавать блокаду Третьим рейхом Ленинграда актом геноцида. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T13:15+0300

2024-05-23T13:15+0300

2024-05-23T13:15+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. МИД Германии отказался признавать блокаду Третьим рейхом Ленинграда актом геноцида. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой отечественной войны", — заметила дипломат.Захарова подчеркнула, что прежде всего немецкая сторона не признает актом геноцида блокаду Ленинграда.Ранее МИД России передал внешнеполитическому ведомству Германии ноту, где российская сторона запрашивает официальное признание Германией злодеяний Третьего рейха актом геноцида.Блокада Ленинграда фашистскими войсками началась 8 сентября 1941 года. В течение 872 дней город был отрезан от остальной части страны, а единственное средством транспортной связи стало Ладожское озеро.

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