https://1prime.ru/20240523/zakharova-848448180.html

МИД объяснил предложение Минобороны обновить координаты границы на Балтике

МИД объяснил предложение Минобороны обновить координаты границы на Балтике - 23.05.2024, ПРАЙМ

МИД объяснил предложение Минобороны обновить координаты границы на Балтике

Предложение Министерства обороны России актуализировать координаты государственной границы на Балтике носят технический характер, так как морские границы в... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T15:07+0300

2024-05-23T15:07+0300

2024-05-23T15:11+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Предложение Министерства обороны России актуализировать координаты государственной границы на Балтике носят технический характер, так как морские границы в Балтийском море должны проходить в соответствии с нормами международного права. Об этом заявила пресс-секретарь российского дипведомства Мария Захарова."Министерство обороны России аргументирует необходимость пересмотра прямых исходных линий в Балтийском море, которые были установлены еще в 1985 году тем, что с течением времени в силу природных обстоятельств, положение береговой линии и островов меняется. И, более того, действующие сегодня прямые исходные линии были определены по материалам гидрографических работ середины прошлого века и покрывали, в том числе, территории бывших союзных республик СССР - Латвийской, Эстонской, что не стыкуется с современными политико-географическими реалиями", - сообщила она в ходе брифинга. Кроме того, Захарова отметила, что подобная работа "носит, будет носить, должна носить технический характер". По ее словам, в ее ходе используются обновленные морские карты крупного масштаба для более точного определения координат местности. Ранее во вторник 21 мая российское оборонное ведомство предложило уточнить координаты государственной границы в районе акватории Балтийского моря. В качестве обоснования такой инициативы в министерстве отметили, что прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию России, что в свою очередь не позволяет определить внешнюю границу её внутренних морских вод.

https://1prime.ru/20240523/ukraina-848427493.html

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