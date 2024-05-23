https://1prime.ru/20240523/zakharova-848455250.html

Захарова ответила на призыв разрешить удары вглубь России

Захарова ответила на призыв разрешить удары вглубь России - 23.05.2024, ПРАЙМ

Захарова ответила на призыв разрешить удары вглубь России

Посольство США станет первостепенной целью, если Вашингтон ращрешит Киеву наносить удары по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T17:39+0300

2024-05-23T17:39+0300

2024-05-23T17:39+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Посольство США станет первостепенной целью, если Вашингтон ращрешит Киеву наносить удары по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Публикую для Майкла Маккола адрес "российской глубинки", по которому надо отработать в первую очередь: Москва, пл. Донецкой Народной Республики, д.1, стр. 1-9 (Посольство США)", — сообщила дипломат в своем Telegram-канале.Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккола показал карту российской территории, которую может атаковать американская ракетная система ATACMS, и призвал госсекретаря США Блинкена разрешить Украине использовать эту систему.Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США рискует втянуть себя в украинский конфликт, если власти страны прислушаются к призывам некоторых американских политиков и разрешат Киеву атаковать Россию американским оружием.

https://1prime.ru/20240520/zakharova-848325391.html

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россия, мария захарова, новости