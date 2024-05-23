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Захарова ответила на призыв разрешить удары вглубь России - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Захарова ответила на призыв разрешить удары вглубь России
Захарова ответила на призыв разрешить удары вглубь России - 23.05.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на призыв разрешить удары вглубь России
Посольство США станет первостепенной целью, если Вашингтон ращрешит Киеву наносить удары по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T17:39+0300
2024-05-23T17:39+0300
политика
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Посольство США станет первостепенной целью, если Вашингтон ращрешит Киеву наносить удары по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Публикую для Майкла Маккола адрес "российской глубинки", по которому надо отработать в первую очередь: Москва, пл. Донецкой Народной Республики, д.1, стр. 1-9 (Посольство США)", — сообщила дипломат в своем Telegram-канале.Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккола показал карту российской территории, которую может атаковать американская ракетная система ATACMS, и призвал госсекретаря США Блинкена разрешить Украине использовать эту систему.Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США рискует втянуть себя в украинский конфликт, если власти страны прислушаются к призывам некоторых американских политиков и разрешат Киеву атаковать Россию американским оружием.
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россия, мария захарова, новости
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, Новости
17:39 23.05.2024
 
Захарова ответила на призыв разрешить удары вглубь России

Захарова назвала посольство США целью после призыва разрешить удары вглубь РФ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Посольство США станет первостепенной целью, если Вашингтон ращрешит Киеву наносить удары по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Публикую для Майкла Маккола адрес "российской глубинки", по которому надо отработать в первую очередь: Москва, пл. Донецкой Народной Республики, д.1, стр. 1-9 (Посольство США)", — сообщила дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккола показал карту российской территории, которую может атаковать американская ракетная система ATACMS, и призвал госсекретаря США Блинкена разрешить Украине использовать эту систему.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США рискует втянуть себя в украинский конфликт, если власти страны прислушаются к призывам некоторых американских политиков и разрешат Киеву атаковать Россию американским оружием.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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20 мая, 12:16
 
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