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В "Роскосмосе" призвали землян научиться жить на других планетах

В "Роскосмосе" призвали землян научиться жить на других планетах - 23.05.2024, ПРАЙМ

В "Роскосмосе" призвали землян научиться жить на других планетах

Жители Земли должны научиться жить "хоть в каком-то удалении" своей планеты, заявил испольнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T11:54+0300

2024-05-23T11:54+0300

2024-05-23T11:54+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Жители Земли должны научиться жить "хоть в каком-то удалении" своей планеты, заявил испольнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко.Он выступил на встрече глав космических агентств стран БРИКС в Москве, отметив, что человечество научилось жить в космосе."Вторым форпостом должна стать для человечества Луна. Мы должны научиться полноценно жить хоть в каком-то отдалении от нашего дома", - сказал Блошенко.Он добавил, что ни одна страна не сможет осуществить такую инициативу в одиночку, подчеркнув в этой связи важность создания Международной научной лунной станции.Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявлял, что российско-китайская "экспансия" Луны начнется после 2036 года.В марте 2021 года Россия и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании Международной лунной исследовательской станции. Затем, в июне 2021 года, была представлена дорожная карта по строительству совместной лунной базы.

https://1prime.ru/20240522/kosmos-848393240.html

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планета земля, космос, роскосмос, луна