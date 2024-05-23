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Росфинмониторинг отметил рост рисков использования золота преступниками - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Росфинмониторинг отметил рост рисков использования золота преступниками
Росфинмониторинг отметил рост рисков использования золота преступниками - 23.05.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг отметил рост рисков использования золота преступниками
Росфинмониторинг, Банк России и правоохранительные органы видят кратный рост рисков, связанных с использованием драгоценных металлов и камней преступным... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:31+0300
2024-05-23T12:31+0300
банк россии
золото
росфинмониторинг
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Росфинмониторинг, Банк России и правоохранительные органы видят кратный рост рисков, связанных с использованием драгоценных металлов и камней преступным сообществом, заявил статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд на конференции Ассоциации российских банков (АРБ)."Понятно, что с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, использоваться стали драгоценные металлы и камни как не только инвестиционный инструмент, но и как некий эквивалент обмена, в том числе в трансграничных историях и, конечно, использоваться стали не только законным бизнесом, но и преступным сообществом", - сказал он."Здесь мы, к сожалению, наблюдаем вместе и с Банком России, и правоохранительными органами кратный рост таких рисков", - добавил Негляд.Ранее в мае Банк России подготовил проект документа о дополнении перечня признаков подозрительных операций для банков, внеся в него критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них.Как указал замглавы Росфинмониторинга, ЦБ планирует в ближайшее время его утвердить.
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золото, росфинмониторинг
Банк России, золото, Росфинмониторинг
12:31 23.05.2024
 
Росфинмониторинг отметил рост рисков использования золота преступниками

Росфинмониторинг и ЦБ видят кратный рост рисков использования золота преступниками

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Росфинмониторинг, Банк России и правоохранительные органы видят кратный рост рисков, связанных с использованием драгоценных металлов и камней преступным сообществом, заявил статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).
"Понятно, что с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, использоваться стали драгоценные металлы и камни как не только инвестиционный инструмент, но и как некий эквивалент обмена, в том числе в трансграничных историях и, конечно, использоваться стали не только законным бизнесом, но и преступным сообществом", - сказал он.
"Здесь мы, к сожалению, наблюдаем вместе и с Банком России, и правоохранительными органами кратный рост таких рисков", - добавил Негляд.
Ранее в мае Банк России подготовил проект документа о дополнении перечня признаков подозрительных операций для банков, внеся в него критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них.
Как указал замглавы Росфинмониторинга, ЦБ планирует в ближайшее время его утвердить.
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Банк РоссиизолотоРосфинмониторинг
 
 
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