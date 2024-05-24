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Юрист указал на некоторые сложности обмена активами для клиентов Euroclear

Юрист указал на некоторые сложности обмена активами для клиентов Euroclear - 24.05.2024, ПРАЙМ

Юрист указал на некоторые сложности обмена активами для клиентов Euroclear

Иностранным клиентам бельгийского депозитария Euroclear будет сложно поучаствовать в обмене активов с россиянами, поскольку им будет невозможно получить, в... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T12:57+0300

2024-05-24T12:57+0300

2024-05-24T12:57+0300

замороженные российские активы

euroclear

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Иностранным клиентам бельгийского депозитария Euroclear будет сложно поучаствовать в обмене активов с россиянами, поскольку им будет невозможно получить, в частности, лицензию казначейства Бельгии, о необходимости чего депозитарий уведомлял своих депонентов еще в ноябре 2023 года, прокомментировал РИА Новости юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (NSP) Глеб Бойко.Газета "Ведомости" в пятницу написала об отказе Euroclear от участия в процессе выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов. Депозитарий напомнил также, что ожидает от клиентов соблюдения всех применимых регуляторных и юридических обязательств, связанных с санкциями.Получение разрешения казначейства Бельгии, о необходимости чего Euroclear еще в ноябре 2023 года уведомлял своих депонентов, в данном случае невозможно, считает юрист."Во-первых, невозможно показать ему бенефициаров обмена на российской стороне, что необходимо для принятия решения. Во-вторых, казначейство Бельгии просто не успеет рассмотреть подобные заявления. Наконец, Euroclear соблюдает не только санкции ЕС, но еще США и Великобритании, поэтому одной лицензии казначейства Бельгии даже при ее получении скорее всего было бы недостаточно. Таким образом, иностранным клиентам Euroclear будет сложно поучаствовать в обмене активов", - полагает юрист.

https://1prime.ru/20240523/germaniya-848428626.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы, euroclear