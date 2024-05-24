https://1prime.ru/20240524/aktivy-848494349.html

В Евросоюзе рассказали, на что пойдут доходы от российских активов

В Евросоюзе рассказали, на что пойдут доходы от российских активов - 24.05.2024, ПРАЙМ

В Евросоюзе рассказали, на что пойдут доходы от российских активов

Европейский союз планирует направить доходы от заблокированных российсских активов на предоплату закупок и производства вооружений для Украины. Об этом заявил... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T17:03+0300

2024-05-24T17:03+0300

2024-05-24T17:03+0300

ес

замороженные российские активы

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/83916/93/839169311_0:116:3103:1861_1920x0_80_0_0_e5525e94ead353104725ff9c514c7380.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Европейский союз планирует направить доходы от заблокированных российсских активов на предоплату закупок и производства вооружений для Украины. Об этом заявил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, а также программ по восстановлению. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. Решение вступило в силу 23 мая."Эти финансы могут использоваться для оплаты поставок оружия из имеющегося в Европе, за ее пределами, а также производства на Украине", - сказал источник.По его словам, Брюссель предполагает использовать средства быстро и эффективно. Поэтому первый транш доходов ожидается в конце июля, подчеркнул собеседник.

https://1prime.ru/20240524/putin-848486515.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, замороженные российские активы, украина