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В Евросоюзе рассказали, на что пойдут доходы от российских активов - 24.05.2024, ПРАЙМ
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В Евросоюзе рассказали, на что пойдут доходы от российских активов
В Евросоюзе рассказали, на что пойдут доходы от российских активов - 24.05.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе рассказали, на что пойдут доходы от российских активов
Европейский союз планирует направить доходы от заблокированных российсских активов на предоплату закупок и производства вооружений для Украины. Об этом заявил... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:03+0300
2024-05-24T17:03+0300
ес
замороженные российские активы
украина
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Европейский союз планирует направить доходы от заблокированных российсских активов на предоплату закупок и производства вооружений для Украины. Об этом заявил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, а также программ по восстановлению. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. Решение вступило в силу 23 мая."Эти финансы могут использоваться для оплаты поставок оружия из имеющегося в Европе, за ее пределами, а также производства на Украине", - сказал источник.По его словам, Брюссель предполагает использовать средства быстро и эффективно. Поэтому первый транш доходов ожидается в конце июля, подчеркнул собеседник.
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ес, замороженные российские активы, украина
ЕС, замороженные российские активы, УКРАИНА
17:03 24.05.2024
 
В Евросоюзе рассказали, на что пойдут доходы от российских активов

Источник: ЕС будет оплачивать доходами от активов РФ закупку и выпуск оружия для Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Европейский союз планирует направить доходы от заблокированных российсских активов на предоплату закупок и производства вооружений для Украины. Об этом заявил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.
Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, а также программ по восстановлению. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. Решение вступило в силу 23 мая.
"Эти финансы могут использоваться для оплаты поставок оружия из имеющегося в Европе, за ее пределами, а также производства на Украине", - сказал источник.
По его словам, Брюссель предполагает использовать средства быстро и эффективно. Поэтому первый транш доходов ожидается в конце июля, подчеркнул собеседник.
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ЕСзамороженные российские активыУКРАИНА
 
 
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