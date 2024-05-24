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В Евросоюзе рассказали, на что пойдут доходы от российских активов
В Евросоюзе рассказали, на что пойдут доходы от российских активов - 24.05.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе рассказали, на что пойдут доходы от российских активов
Европейский союз планирует направить доходы от заблокированных российсских активов на предоплату закупок и производства вооружений для Украины. Об этом заявил... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:03+0300
2024-05-24T17:03+0300
2024-05-24T17:03+0300
ес
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Европейский союз планирует направить доходы от заблокированных российсских активов на предоплату закупок и производства вооружений для Украины. Об этом заявил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, а также программ по восстановлению. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. Решение вступило в силу 23 мая."Эти финансы могут использоваться для оплаты поставок оружия из имеющегося в Европе, за ее пределами, а также производства на Украине", - сказал источник.По его словам, Брюссель предполагает использовать средства быстро и эффективно. Поэтому первый транш доходов ожидается в конце июля, подчеркнул собеседник.
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ес, замороженные российские активы, украина
ЕС, замороженные российские активы, УКРАИНА
В Евросоюзе рассказали, на что пойдут доходы от российских активов
Источник: ЕС будет оплачивать доходами от активов РФ закупку и выпуск оружия для Киева
БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Европейский союз планирует направить доходы от заблокированных российсских активов на предоплату закупок и производства вооружений для Украины. Об этом заявил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.
Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, а также программ по восстановлению. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. Решение вступило в силу 23 мая.
"Эти финансы могут использоваться для оплаты поставок оружия из имеющегося в Европе, за ее пределами, а также производства на Украине", - сказал источник.
По его словам, Брюссель предполагает использовать средства быстро и эффективно. Поэтому первый транш доходов ожидается в конце июля, подчеркнул собеседник.
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