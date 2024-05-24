https://1prime.ru/20240524/aktivy-848503328.html

США нашли способ забрать российские активы. Но Европа боится

США нашли способ забрать российские активы. Но Европа боится - 24.05.2024, ПРАЙМ

США нашли способ забрать российские активы. Но Европа боится

На Западе продолжаются дебаты о размере компенсации, которую должна выплатить Россия за военную операцию на Украине. В распоряжении западных стран находятся... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T22:51+0300

2024-05-24T22:51+0300

2024-05-24T22:51+0300

спецоперация на украине

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россия

замороженные российские активы

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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. На Западе продолжаются дебаты о размере компенсации, которую должна выплатить Россия за военную операцию на Украине. В распоряжении западных стран находятся около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, но решение вопроса осложнено правовыми и политическими проблемами, пишет Politico.На данном этапе страны — члены Евросоюза согласились изъять "непредвиденную прибыль" от замороженных российских средств и использовать их для помощи Украине. Однако США продолжают оказывать давление на ЕС, призывая к более амбициозным шагам.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, прямое изъятие замороженных российских активов в Европе маловероятно из-за политической оппозиции. Сейчас идет поиск новых, более изобретательных способов использования замороженных российских активов.США предлагают предоставить Украине новый заем на миллиарды долларов, возможно, с использованием специального целевого механизма. Средства будут переданы Киеву в виде грантов и использованы для поддержания военных усилий Украины. Затем ЕС используют доходы от замороженных российских активов для погашения этого долга — как основной суммы, так и процентов.ЕС готов согласиться на новый американский план, но выдвинул несколько оговорок.Имеются опасения, что этот план основан на сомнительном и негарантированном потоке доходов от замороженных российских активов.Как отмечается, новое предложение США свидетельствует о стремлении администрации Байдена и ЕС поддержать Украину и упредить политические риски."По этой причине вполне вероятной кажется сделка, предусматривающая более амбициозное использование замороженных российских активов для поддержки Украины — пусть даже на это уйдет немало времени", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, сша, ес, россия, замороженные российские активы