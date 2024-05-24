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США нашли способ забрать российские активы. Но Европа боится - 24.05.2024, ПРАЙМ
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США нашли способ забрать российские активы. Но Европа боится
США нашли способ забрать российские активы. Но Европа боится - 24.05.2024, ПРАЙМ
США нашли способ забрать российские активы. Но Европа боится
На Западе продолжаются дебаты о размере компенсации, которую должна выплатить Россия за военную операцию на Украине. В распоряжении западных стран находятся... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T22:51+0300
2024-05-24T22:51+0300
спецоперация на украине
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замороженные российские активы
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. На Западе продолжаются дебаты о размере компенсации, которую должна выплатить Россия за военную операцию на Украине. В распоряжении западных стран находятся около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, но решение вопроса осложнено правовыми и политическими проблемами, пишет Politico.На данном этапе страны — члены Евросоюза согласились изъять "непредвиденную прибыль" от замороженных российских средств и использовать их для помощи Украине. Однако США продолжают оказывать давление на ЕС, призывая к более амбициозным шагам.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, прямое изъятие замороженных российских активов в Европе маловероятно из-за политической оппозиции. Сейчас идет поиск новых, более изобретательных способов использования замороженных российских активов.США предлагают предоставить Украине новый заем на миллиарды долларов, возможно, с использованием специального целевого механизма. Средства будут переданы Киеву в виде грантов и использованы для поддержания военных усилий Украины. Затем ЕС используют доходы от замороженных российских активов для погашения этого долга — как основной суммы, так и процентов.ЕС готов согласиться на новый американский план, но выдвинул несколько оговорок.Имеются опасения, что этот план основан на сомнительном и негарантированном потоке доходов от замороженных российских активов.Как отмечается, новое предложение США свидетельствует о стремлении администрации Байдена и ЕС поддержать Украину и упредить политические риски."По этой причине вполне вероятной кажется сделка, предусматривающая более амбициозное использование замороженных российских активов для поддержки Украины — пусть даже на это уйдет немало времени", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, сша, ес, россия, замороженные российские активы
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЕС, РОССИЯ, замороженные российские активы
22:51 24.05.2024
 
США нашли способ забрать российские активы. Но Европа боится

Politico: Евросоюз боится, что США используют российские активы для своих нужд

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. На Западе продолжаются дебаты о размере компенсации, которую должна выплатить Россия за военную операцию на Украине. В распоряжении западных стран находятся около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, но решение вопроса осложнено правовыми и политическими проблемами, пишет Politico.
На данном этапе страны — члены Евросоюза согласились изъять "непредвиденную прибыль" от замороженных российских средств и использовать их для помощи Украине. Однако США продолжают оказывать давление на ЕС, призывая к более амбициозным шагам.
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Как отмечается, прямое изъятие замороженных российских активов в Европе маловероятно из-за политической оппозиции. Сейчас идет поиск новых, более изобретательных способов использования замороженных российских активов.
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США предлагают предоставить Украине новый заем на миллиарды долларов, возможно, с использованием специального целевого механизма. Средства будут переданы Киеву в виде грантов и использованы для поддержания военных усилий Украины. Затем ЕС используют доходы от замороженных российских активов для погашения этого долга — как основной суммы, так и процентов.
ЕС готов согласиться на новый американский план, но выдвинул несколько оговорок.
Имеются опасения, что этот план основан на сомнительном и негарантированном потоке доходов от замороженных российских активов.
Как отмечается, новое предложение США свидетельствует о стремлении администрации Байдена и ЕС поддержать Украину и упредить политические риски.
"По этой причине вполне вероятной кажется сделка, предусматривающая более амбициозное использование замороженных российских активов для поддержки Украины — пусть даже на это уйдет немало времени", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАЕСРОССИЯзамороженные российские активы
 
 
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