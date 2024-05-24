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Дивиденды могут подождать. Рынок лишили оптимизма

Дивиденды могут подождать. Рынок лишили оптимизма - 24.05.2024, ПРАЙМ

Дивиденды могут подождать. Рынок лишили оптимизма

Корпоративные новости не добавляют оптимизма. Индекс Мосбиржи в четверг отступил на 0,05% до 3442,79 п., индекс РТС подрос на 0,11% до 1204,89 п. В сегменте ОФЗ | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T09:06+0300

2024-05-24T09:06+0300

2024-05-24T09:06+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Корпоративные новости не добавляют оптимизма. Индекс Мосбиржи в четверг отступил на 0,05% до 3442,79 п., индекс РТС подрос на 0,11% до 1204,89 п. В сегменте ОФЗ никаких признаков прекращения спада.Индекс RGBI в очередной раз обновил двухлетний минимум на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики. Из опубликованных Росстатом данных по недельной инфляции (за период с 14 по 20 мая) следует, что темпы роста потребительских цен составили 0,11% после 0,17% на неделе с 7 по 13 мая. Однако без учета волатильной составляющей индекса потребительских цен замедления инфляции не наблюдается. В годовом выражении инфляция немногим превысила 8%. Вместе с тем, в мае возросла медианная оценка инфляционных ожиданий, до 11,7%, после четырех месяцев снижения. Усиление ценового давления в последнее время увеличивает вероятность повышения ставки на заседании Банка России 7 июня.Совет директоров Газпрома ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Перспективы бизнеса компании остаются неопределенными, контракт по "Силе Сибири – 2" все еще не подписан, а ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите российского газа через Украину после его истечения в конце 2024 года.Сюрпризом для рынка не стало и решение совета директоров Норникеля отказаться от выплаты финальных дивидендов за 2023 год. Тем не менее у компании масштабная инвестиционная программа, рассчитанная на $4 млрд до 2025 год, и в случае возобновления тенденции к росту цен на никель и палладий, эффект от увеличения капитальных затрат может быть нивелирован. Таким образом, говорить о низкой привлекательности акций Норникеля из-за отказа от дивидендов, возможно, преждевременно.Совет директоров ТКС Холдинг рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, но подтвердил намерение вернуться к регулярным выплатам, для чего формирует новую дивидендную политику.Совет директоров Эн+ также рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год.В свою очередь, советы директоров Совкомбанка и Интер РАО одобрили дивиденды за прошлый год в размере 1,14 руб. и 0,326 руб. на одну акцию соответственно.VK раскрыла операционные результаты за I квартал 2024 года, согласно которым выручка повысилась на 24% по сравнению с 2023 годом, до 33,8 млрд руб. Рост выручки наблюдался во всех сегментах компании.Сегодня решение по дивидендам вынесут ЮГК, Softlain, Астра, Carmoney. Финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года представят ЦИАН, Совкомфлот, Сегежа и Европлан.

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2024

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, рынки