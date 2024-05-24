Волатильно, но вновь выкуп

Индекс Мосбиржи опять падал на майское дно, в моменте было ниже 3410 п., а закрытие уже по нулям. Выкуп глубокой просадки подтверждает силу фондовых быков и... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T09:38+0300
2024-05-24T09:38+0300
2024-05-24T09:38+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опять падал на майское дно, в моменте было ниже 3410 п., а закрытие уже по нулям. Выкуп глубокой просадки подтверждает силу фондовых быков и сулит развитие отскока, вплоть до 3470 п.Сильнее рынка были металлурги: акции ГМК Норникель (+2,7%) и РУСАЛа (+2,6%). Дивидендов по ГМК за 2023 г. нет, но это не помешало расти, поскольку уже ранее бумаги падали на негативных ожиданиях, а вчера состоялся отскок по факту. РУСАЛ тоже бы хотел дивиденды от ГМК (доля в компании больше 25%), но негатив от отказа в выплатах перекрыл новый долгосрочный контракт на поставку алюминия со швейцарским трейдером.Слабее рынка вновь Газпром: акции рухнули на минимумы 2022 г. В моменте на вечерке было 133,17 руб. Дивидендов нет. Тем не менее обвал последних дней на 20% в два раза больше, чем даже ожидаемые, но так и не выплаченные дивиденды. Эмоции на бирже переполняют, оценки в такой момент нерациональные. Вскоре может быть высокий отскок.А рубль достиг расчетных уровней укрепления. Доллар упал под 90, евро к 97,5, юань ниже 12,4. Здесь уже ожидается консолидация и попытки отскока валютных пар после распродаж. Но сильно вверх инвалюты не ждем — валютные барьеры по-прежнему ограждают рубль от девальвации.
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опять падал на майское дно, в моменте было ниже 3410 п., а закрытие уже по нулям. Выкуп глубокой просадки подтверждает силу фондовых быков и сулит развитие отскока, вплоть до 3470 п.
Сильнее рынка были металлурги: акции ГМК Норникель (+2,7%) и РУСАЛа (+2,6%). Дивидендов по ГМК за 2023 г. нет, но это не помешало расти, поскольку уже ранее бумаги падали на негативных ожиданиях, а вчера состоялся отскок по факту. РУСАЛ тоже бы хотел дивиденды от ГМК (доля в компании больше 25%), но негатив от отказа в выплатах перекрыл новый долгосрочный контракт на поставку алюминия со швейцарским трейдером.
Слабее рынка вновь Газпром: акции рухнули на минимумы 2022 г. В моменте на вечерке было 133,17 руб. Дивидендов нет. Тем не менее обвал последних дней на 20% в два раза больше, чем даже ожидаемые, но так и не выплаченные дивиденды. Эмоции на бирже переполняют, оценки в такой момент нерациональные. Вскоре может быть высокий отскок.
А рубль достиг расчетных уровней укрепления. Доллар упал под 90, евро к 97,5, юань ниже 12,4. Здесь уже ожидается консолидация и попытки отскока валютных пар после распродаж. Но сильно вверх инвалюты не ждем — валютные барьеры по-прежнему ограждают рубль от девальвации.
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