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Доллар хочет подрасти. Но Банк России не дает

Доллар хочет подрасти. Но Банк России не дает - 24.05.2024, ПРАЙМ

Доллар хочет подрасти. Но Банк России не дает

Торги 23 мая завершились небольшим укреплением российской валюты к доллару США, евро и китайскому юаню. Курс доллара опустился на 0,05% до 90,01 рубля, евро... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T09:02+0300

2024-05-24T09:02+0300

2024-05-24T09:02+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Торги 23 мая завершились небольшим укреплением российской валюты к доллару США, евро и китайскому юаню. Курс доллара опустился на 0,05% до 90,01 рубля, евро подешевел на 0,17% до 97,61 рубля, а юань снизился на 0,15% до 12,39 рубля.Несмотря на подорожание американского доллара на международном валютном рынке Форекс, рубль сумел отыграть утренние потери и слегка окрепнуть к основным валютам. Поддержку ему оказал повышенный спрос со стороны российских экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат 28 мая. Также рублю помогают требования об обязательной продаже части валютной выручки и ожидания повышения ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании 7 июня. В то же время в Банке России допускают возможность смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки, если регулятор зафиксирует замедление роста кредитования, падение совокупного спроса в экономике и улучшение ситуации с инфляцией. Однако текущая пауза в снижении инфляционных ожиданий указывает на необходимость длительного сохранения жестких денежно-кредитных условий для возвращения годовой инфляции к целевому уровню около 4%. На торгах 23 мая нефть эталонного сорта Brent подешевела на 0,23% до $81,47 за баррель на фоне роста индекса доллара США. Давление на нефтяные котировки оказали сигналы от ФРС США о возможном дальнейшем повышении процентных ставок при сохранении высокой инфляции, а также данные о неожиданном росте запасов нефти в Соединенных Штатах. Кроме того, трейдеры ожидают следующую встречу стран ОПЕК+, запланированную на 1 июня. Сейчас на рынках примерно равные шансы на снижение ставок ФРС в сентябре на 0,25 процентного пункта, что значительно ниже вероятности в почти 70%, оценивавшейся в начале недели, следует из данных инструмента CME FedWatch Tool. По данным Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы сырой нефти в Штатах за прошлую неделю вновь выросли, съев недельное сокращение предыдущего периода. В пятницу, 24 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $81,36. Цена находится на важном уровне поддержки. Если по итогам недели котировки закроются ниже $81 за баррель, то давление на рубль может усилиться из-за опасений дальнейшего снижения нефти к $77 за баррель. Торговая сессия на Московской бирже в пятницу стартовала с роста по рублевым парам. Несмотря на поддерживающие факторы для рубля, курс доллара по-прежнему превышает 90 рублей. На момент написания обзора пара доллар/рубль торгуется на отметке 90,12. Из-за усиления доллара и снижения цен на нефть курс рубля находится под давлением, и в любой момент возможен резкий разворот с подскоком доллара до 91 рубля, к которому никто не будет готов. Пока же ожидаю сохранения колебаний доллара в диапазоне 90-93 рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,05%, до 3442,79 п., индекс РТС вырос на 0,11%, до 1204,89 п. В ходе основной сессии индекс Мосбиржи снижался до 3407 п., к вечеру покупатели отыграли все потери. Покупатели пытаются защитить уровень 3409 п. Если он не устоит, то коррекция усилится до 3375 п.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть