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Белорусские власти могут пересесть на Aurus, заявил посол Крутой - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Белорусские власти могут пересесть на Aurus, заявил посол Крутой
Белорусские власти могут пересесть на Aurus, заявил посол Крутой - 24.05.2024, ПРАЙМ
Белорусские власти могут пересесть на Aurus, заявил посол Крутой
Белоруссия может рассмотреть возможность покупки автомобилей Aurus для руководства страны в случае привлекательных ценовых предложений, заявил РИА Новости посол | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T13:23+0300
2024-05-24T13:32+0300
россия
белоруссия
aurus
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Белоруссия может рассмотреть возможность покупки автомобилей Aurus для руководства страны в случае привлекательных ценовых предложений, заявил РИА Новости посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой."Если будут какие-то привлекательные ценовые предложения, мы с ними (с заводом "Аурус" в Татарстане- ред.) об этом тоже договорились, мы с удовольствием рассмотрим в качестве презентационных вариантов закупку нескольких машин Aurus для, допустим, руководства правительства или ещё каких-то госорганов", - сказал Крутой.
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россия, белоруссия, aurus
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Aurus
13:23 24.05.2024 (обновлено: 13:32 24.05.2024)
 
Белорусские власти могут пересесть на Aurus, заявил посол Крутой

Крутой: Белоруссия может купить несколько машин Aurus для руководства страны

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВнедорожник AURUS Komendant
Внедорожник AURUS Komendant - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Белоруссия может рассмотреть возможность покупки автомобилей Aurus для руководства страны в случае привлекательных ценовых предложений, заявил РИА Новости посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"Если будут какие-то привлекательные ценовые предложения, мы с ними (с заводом "Аурус" в Татарстане- ред.) об этом тоже договорились, мы с удовольствием рассмотрим в качестве презентационных вариантов закупку нескольких машин Aurus для, допустим, руководства правительства или ещё каких-то госорганов", - сказал Крутой.
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13:03
 
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