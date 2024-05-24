https://1prime.ru/20240524/aurus-848478917.html

Белорусские власти могут пересесть на Aurus, заявил посол Крутой

Белорусские власти могут пересесть на Aurus, заявил посол Крутой - 24.05.2024, ПРАЙМ

Белорусские власти могут пересесть на Aurus, заявил посол Крутой

Белоруссия может рассмотреть возможность покупки автомобилей Aurus для руководства страны в случае привлекательных ценовых предложений, заявил РИА Новости посол | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T13:23+0300

2024-05-24T13:23+0300

2024-05-24T13:32+0300

россия

белоруссия

aurus

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Белоруссия может рассмотреть возможность покупки автомобилей Aurus для руководства страны в случае привлекательных ценовых предложений, заявил РИА Новости посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой."Если будут какие-то привлекательные ценовые предложения, мы с ними (с заводом "Аурус" в Татарстане- ред.) об этом тоже договорились, мы с удовольствием рассмотрим в качестве презентационных вариантов закупку нескольких машин Aurus для, допустим, руководства правительства или ещё каких-то госорганов", - сказал Крутой.

https://1prime.ru/20240524/aurus-848478029.html

белоруссия

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россия, белоруссия, aurus